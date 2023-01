Policial envolvido na morte de Tyre Nichols em Memphis é suspenso

IstoÉ – 30.01.2023 Preston Hemphill, oficial do Departamento de Polícia de Memphis

Preston Hemphill, policial do Departamento de Polícia de Memphis, nos Estados Unidos, foi suspenso das funções oficiais após o envolvimento com o espancamento até a morte de Tyre Nichols. O caso ganhou notoriedade após a cidade divulgar as imagens dos oficiais assinando o jovem negro de 29 anos. Além de Hemphill, outros cinco policiais foram demitidos.

Segundo o porta-voz do Departamento, o policial foi dispensado com o pagamento pendente de uma audiência administrativa. Ele ressalta que há uma investigação sobre o “incidente” ocorrendo, mas se recusou de comentar o envolvimento de Hemphill no caso. Até o momento, não há acusações criminais contra o policial.

Os outros cinco policiais, ao qual todos são negros, foram demitidos e acusados pelos crimes de assassinato em segundo grau, agressão, sequestro, má conduta oficial e opressão pela morte de Tyre Nichols.





Na última sexta-feira (27), o Departamento divulgou as imagens das câmeras acopladas no uniforme dos oficiais, além de uma câmera de segurança acoplada em um poste, ao qual pode ser visto os policiais chutando e socando o jovem. O caso aconteceu no dia 7 de janeiro, durante uma parada de trânsito. Nichols foi hospitalizado, mas morreu após três dias diante dos ferimentos.

Assim que houve a divulgação do vídeo, manifestantes se reuniram durante o fim de semana, pedindo que o policiamento das cidades norte-americanas passem por uma reforma. Além disso, eles exigem que todos os policiais envolvidos no caso sejam identificados e tenham os arquivos pessoais divulgados. A informação foi transmitida pelo noticiário local, Commercial Appeal.

Fonte: IG Mundo