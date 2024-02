Policiamento ostensivo e uso de tecnologias reforçam ações da Segurança Pública durante carnaval em Porto Velho

Videomonitoramento em solo e aéreo com acompanhamento em tempo real pelas equipes policiais

Durante o período de carnaval, o Governo do Estado de Rondônia por meio das forças de segurança estará realizando ações com policiamento ostensivo, intensificando as atividades nos diversos locais públicos e abertos onde ocorrem as festividades, manutenção da ordem e garantia da integridade física e patrimonial da população rondoniense.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), neste ano, o diferencial serão as diversas câmeras instaladas nos percursos de carnaval da região Central do Areal e Sul da Cidade, objetivando o reconhecimento e remanejamento de equipes de patrulha para a gestão da ordem pública durante os eventos carnavalescos.

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel – CICC Móvel, será usado na segurança do Carnaval de Porto Velho, empregando todas as tecnologias como o videomonitoramento em solo e aéreo e com acompanhamento em tempo real pelas equipes policiais.

O implemento das tecnologias vem para complementar a execução do planejamento das corporações policiais que compõe a Segurança Pública do Estado, em especial a Polícia Militar, que realiza um trabalho preventivo com a ação presencial policial nos percursos dos blocos. Além do Corpo de Bombeiros Militar, que faz durante todo o carnaval atendimentos de primeiros socorros, a Polícia Civil atua com as investigações que elucidam casos de flagrantes delitos detectados pela PM, bem como a Polícia Técnico-Científica que apoia a custódia e o estudo das provas de crimes nas investigações.

RECONHECIMENTO FACIAL

De acordo com o secretário titular da Sesdec, Felipe Vital, uma das novidades para a Operação Carnaval 2024 é o uso da tecnologia de reconhecimento facial, que por meio do compartilhamento de bancos de dados governamentais, equipes policiais poderão identificar pessoas com restrição judicial, mesmo que esteja no meio de multidões, “Estamos executando um planejamento pioneiro em Rondônia, com o uso de tecnologias de videomonitoramento, inclusive de reconhecimento facial para a identificação de foragidos da justiça que estiver nos blocos, bem como identificação de confusões para atuação rápida das patrulhas que estiverem em campo. Com isso, conseguiremos ampliar o nível de ordem pública nos blocos em que o CICC Móvel será empregado”, ressaltou.

Fonte: Governo RO