Policlínica Oswaldo Cruz reforça orientação para diagnóstico e tratamento da hanseníase 

Com a retomada das aulas neste mês de fevereiro, a Polícia Militar de Rondônia (PMRO) está implementando medidas de fiscalização de trânsito para garantir a segurança nas vias próximas às instituições de ensino. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) estará atuando durante os horários de entrada e saída dos alunos, visando manter a ordem viária, além de orientar e prevenir os cidadãos para evitarem acidentes.

O planejamento elaborado pela PMRO conta com equipes de fiscalização que estarão presentes em diversas escolas, realizando orientações, tanto para condutores quanto para pedestres. Entre as ações planejadas, destaca-se o controle do fluxo de veículos e a fiscalização da travessia na faixa de pedestres, com o intuito de reforçar a segurança no tráfego.

O BPTran enfatiza a importância de algumas medidas aos motoristas. É fundamental estar sempre atento às sinalizações horizontais e verticais, como placas e faixas, além de reduzir a velocidade nas áreas escolares. Os condutores devem realizar o desembarque das crianças pela calçada, utilizar os dispositivos de segurança adequados, como cadeirinhas e cinto de segurança, e nunca parar em fila dupla.

A orientação também é para que sempre seja utilizada a faixa de pedestres, garantindo assim, a segurança durante o deslocamento nas vias públicas. A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança no trânsito e a preservação da vida, ressaltando a importância de respeitar as normas e diretrizes de tráfego, especialmente nas proximidades das instituições de ensino neste período. Todos os cidadãos são convocados a colaborar com as autoridades, seguindo as orientações e contribuindo para um trânsito mais seguro e ordenado.

Fonte: Governo RO