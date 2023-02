Politec lança Política de Atualização do Parque Computacional e realiza entrega de equipamentos

Lançamento da Política de Atualização do Parque Computacional

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Rondônia (Politec) lançou nessa sexta-feira (3), a Política de Atualização do Parque Computacional e entregou 16 computadores e nobreaks para atender o Instituto de Criminalística de Rondônia. A modernização tecnológica tem como finalidade dar mais agilidade ao trabalho, ampliar a produtividade, e também elevar a segurança de dados, promovendo, assim, mais qualidade nos serviços prestados à população.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que as tecnologias ajudam a fortalecer os serviços e reforçou o compromisso de modernização da Polícia Técnico-Científica. ‘‘São grandes transformações que estamos vivendo no nosso Estado para benefício da sociedade. E implantar tecnologia de ponta nas nossas polícias, inclusive na Politec, é um compromisso, pois tudo é feito para melhorar as condições de trabalho e de atendimento às necessidades da população’’.

De acordo com o superintendente da Politec, Domingos Sávio, para atender aos cidadãos com eficiência é necessário acompanhar os avanços tecnológicos. ‘‘Não adianta fazer a aquisição de um grande volume de equipamentos tecnológicos que em pouco tempo já se tornam obsoletos. Então, a Política rege a atualização dos computadores em quantidade e frequências determinadas, para que sempre tenhamos equipamentos com tecnologia de ponta ofertado pelo mercado, para assim proporcionar resultados satisfatórios e dentro do prazo’’, assegura.

Domingos Sávio também anunciou que o armazenamento de dados da Politec passará a ser em nuvem, por meio de um trabalho integrado com a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic, e não mais por meio de HD. ‘‘O armazenamento deixa de ser local, em um ambiente físico, e passa a ser por nuvem, com flexibilidade para consulta e com mais segurança das informações. E todo esse esforço do Governo, da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec e da Politec é para melhorar a resposta a população quanto a promoção da justiça’’, avalia.

INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA

Os 16 computadores entregues ao Instituto de Criminalística de Rondônia foram adquiridos com recurso próprio do Governo de Rondônia e são destinados para o trabalho de suporte nas investigações criminais. ‘‘O Instituto de Criminalística é o órgão da Politec que faz as perícias na esfera criminal, e nele que concentram os peritos criminais que atuam nos locais de crimes, como também nos laboratórios internos, e essas entregas vão trazer mais qualidade e agilidade ao trabalho que é realizado’’, explicou o diretor do Instituto de Criminalística, Taciano Nogueira.

O diretor do Instituto de Criminalística, ressaltou a importância da renovação dos computadores. ‘‘A atividade pericial necessita de um ambiente digital para armazenar as fotos e levantamentos dos casos periciados, e quando não há uma segurança nesses dados corre o risco de prejudicar que seja feita a justiça, e com essa renovação temos essa segurança’’, assegura.

O perito criminal Aelson Nogueira pontuou que a modernização dos computadores usados na rotina dos trabalhos é essencial para obter resultados satisfatórios. ‘‘Essa remessa de novos computadores vem para suprir uma demanda antiga do Instituto de Criminalística, pois nosso parque tecnológico era muito antigo, com computadores que não correspondem mais às demandas do serviço. Para nós, é de suma importância a chegada desses euipamentos para atender as demandas de exames e laudos periciais realizados’’, afirma.

Fonte: Governo RO