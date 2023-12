POLITICA & MURUPI

1-GRAMPOLÂNDIA

Time line – O ano era 2008, a Lavajato corria, Lula havia sido condenado à unanimidade no caso triplex e em 13 de setembro por ordem da 10ª Vara Federal do Distrito Federal o governo entregou 11 maletas de interceptação, sendo 10 da PF e uma do Depen-Ministério da Justiça. Estranhamente a Abin e também a PRF disseram não possuir a maleta (quem possuía as 10 entregues?). Bisbilhotar a vida alheia sem autorização judicial já era uma prática corriqueira no Brasil, o país da grampolândia. Alguns anos antes – maio de 2005 – a Rede Globo mostrou uma série de gravações feitas pelo então governador Cassol que deu dor de cabeça para todos os deputados estaduais de Rondônia. A gravação expunha a tentativa de suborno contra a quase totalidade da ALE-RO que queria cassá-lo. Em maio agora desse ano – 2023 – Lula estava na Bahia tentando montar a sua base de governo e de repente, irritado como soe, destratou seu inimigo ACM Neto chamando-o pelo apelido de – “Grampinho” – fruto das escutas que ele fazia. Há poucos dias o jornalista Nilton Salina revelou uma outra operação de grampo e que não foi a única, vez que no início do primeiro mandato do Marcos Rocha e mais uma vez numa operação de impeachment o grampo rolou solto (será que a tal mala do grampo existe em Rondônia, ou é apenas um programa para efetuar varredura?). Há 15 anos o Correio Forense revelou: “A PRF (Polícia Rodoviária Federal) comprou em 2005 equipamento de interceptação telefônica que vem sendo “terceirizado” para o Ministério Público Federal”. A coisa chegou a tal ponto que a partir de uma reportagem da revista Veja 2.022, nº 33, de 22 de agosto de 2007, que revelava o grampo contra cinco ministros do STF, incluindo Gilmar Mendes – e não seria a primeira vez –instalados supostamente pela PF, foi montada uma CPI e nela foi ouvido o diretor da ABIN em 20 de agosto de 2008, que negou a existência da maleta e por conseguinte da arapongagem, mentira que foi desmontada com provas perante todos por Nelson Jobim.

Velhos tempos: Jobim havia sido presidente do STF, tinha trânsito no tribunal e era o zás-trás entre Lula e Gilmar Mendes, algo se dizia premente e necessário ao Brasil naquela época em que todo mundo sabia da vida de todo mundo, mas o mutismo camarada mantinha tudo por debaixo dos panos. A CPI trouxe luz e sombras. Quem não se lembra do Protógenes hoje execrado e do banqueiro Daniel Dantas? A Lavajato nascia mas ou menos por ali depois de uma passa da de pano no Banco Bamerindus. Ali como se pode ver a ação da Supimpa Corte já era velha. O tempo passa e parafraseando Lulu Santos, “tudo o que foi será de novo do jeito que já foi um dia”. Falei em Lavajato porque houve um momento em sua existência em que de novo apareceram problemas, ligações e principalmente ilações com ministros do STF. Segundo Deltan Dallagnol em recente entrevista que me concedeu, tudo que surgiu sobre as Excias. foi para o foro competente (Há quem jure pela própria mãe que ninguém ouviu nadica. Como???). Certo é que nesse ponto em que a curva afundava em direção aos porões da corrupção, algo, alguém, alguns ou sei lá o que, mudou a direção e quem afundou foi a Lavajato. Será uma ilação destituída de provas?

Novos tempos: As redes sociais avacalharam os grampos. Hoje todo mundo sabe tudo e divulga na internet. Bisbilhotar famosos virou programa de tv e invadir perfis é diversão de guris e não de hackers, mas a toxicidade nas redes pode levar à invasão de perfis como o da Dona Janja ou outro nome de uma autoridade e isso é um BAITA PERIGO!!! Como a melhor defesa é cadeado e tranca na porteira e como a prevenção e ter consigo o pau de bater em doido, o ataque preventivo está no forno. Parece censura, tem jeito de censura, característica de censura, agilidade de censura e creio que é censura prévia. O TSE já chamou para si, fulminar de moto próprio sem outros órgãos salvo a agência reguladora notícias que considere impróprias nas redes sociais. (É de todos nós desconhecido o mecanismo de mensuração de impropriedades e tenho dúvidas de que exista) Mas a medida é educativa, dissuasora e disciplinadora segundo se acredita. A pena não é branda e pode haver cominações. Do outro lado da praça o duo Duplo L – Lula e Lira – tenta ressuscitar o PL 2630 que seria ou será o novo marco legal ou a censura dos meios de comunicação se é que me fiz entender. Mas sempre haverá o phising expedition ou pesca probatória. Uma coisa leva a outra, a outro e a outros juntando de forma atemporal fatos, atos, ratos, sem gastar sapatos, usando apenas o olfato e o tato. É fato! E de novo Lula Santos: “assim caminha a humanidade”.

2-O ÚLTIMO PINGO



Fechado o acordo, saiu a LDO travando a possibilidade de recursos para o MST e sem morder o dinheiro do Sistema “S” sonho de todo governo, até de extremos como Paulo Guedes e Haddad. O dificil é que o sistema “S”, referência da sociedade tem que entregar e conviver com nacos de poder que insiste em por em postos chaves pagando bem e religiosamente, gente que não distingue o que é absolver e absorver ou mandato e mandado, para dar pitacos em técnicos renomados. E não confunda com renomeados.

3-PONTO FINAL

“Espero que seja um comunista do bem” – De Lula para Dino

20122023

[email protected]