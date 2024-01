POLITICA & MURUPI

1-ESQUECIDOS DA VELHA IMPRENSA EM NOSSA LOUCA TERRA BRASILIS

Procuradores e promotores do MP do Brasil não podem se queixar da vida. Enquanto o salário mínimo chegou a R$ 1.412,00/mês para 60,1% (fonte IBGE) dos trabalhadores, a grana para os defensores dos “interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, com ênfase na defesa do meio ambiente, consumidor e patrimônio público, direitos do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e adolescente e o controle externo da atividade policial” atingiu um patamar bem acima da plebe ignara. Santa Catarina é a campeã. Os defensores de lá receberam na média em outubro/2023, R$ 106.582,99. A pobre Paraíba ficou na pindaíba: R$ 36.596,98. As sentinelas avançadas daqui, na terceira posição e em outubro /2023 tiveram os holerites honrados com R$ 86.374,88. E ainda há quem reclame de calor e chuva, né mermo?

Claro que o Brasil pode se dar ao luxo. A projeção do FMI é que seremos a 9ª economia do mundo em 2023. Pagar servidores públicos com altos salários, benesses, jetons, salamaleques e rapapés é moleza. Fico a imaginar se esta classificação do Brasil em qual patamar estaria sem o agro. Será que essa conta da FMI tem a ver com agricultura familiar, produtos orgânicos, distribuição de renda via Bolsa Família e investimentos do PAC? Pensei também na grana das ONGS da Marina, em carnaval, praia, churras e gelas. Pode ser tudo isso, menos venda de ferro, soja, milho… Acho que não. Deve ser outra coisa né?

O pesquisador Estêvão Benfica Senra, do Instituto Socioambiental, diz que o governo federal fracassou com os Yanomamis e que as mortes entre eles cresceram. O Ministério da Saúde registrou no período até novembro, 308 mortes, 162 de crianças de 0 a 4 anos sendo 104 com menos de um ano. É mais que o registrado em Serra Leoa, que segundo a ONU é o país mais letal para crianças, com a estimativa de 78,2 mortes por mil habitantes. Será que é só o garimpo ilegal? Será que é coisa antiga ou é só de agora?

A criatividade das pessoas por vezes excede a expectativa, desce ao inteligível e haja maluquice. Dona Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial que virou chacota quando sua assessora pagou um mico num jogo de futebol, virou chacota de novo, mas sem ajuda da assessora. Chuva forte nos municípios do Rio de Janeiro e ela resolveu pensar. Pensar é exercício sofrido. Causa dor e os miolos podem até parir. Foi o que deu com Dona Anielle. De dentro de sua cachola saiu o rebento: a tragédia ambiental é fruto do “racismo ambiental e climático”. Para o Zé de Nana “maluquice das grandes é só uma titica”

E segue firme a arenga entre dirigentes de um clube de futebol, um secretário de governo e A Federação de Futebol de Rondônia. PaRa quem gosta de resenha esportiva, taí um prato cheio. Mas de tudo que vi, ouvi e não entendi, nada existe sobre esporte e menos sobre futebol. E tá dando pano pra manga.

“Já é muito difícil conseguir um patrocínio para os clubes de Rondônia. Essa exposição ruim, feita pelos cartolas, essa briga de poder só atrapalha ainda mais”. Frase do Gaúcho do Milho, dirigente do VEC. Sem querer entrar na peleja, concordo com o Gaúcho.

