POLITICA & MURUPI – Leo Ladeia

Meu vício é escrever e ele ocupou o lugar de outros mais antigos e mais prazerosos. É também o exorcismo do demônio que se apresenta na forma do erro, da mentira, da patifaria e da corrupção e não só a financeira. Jornalista não tem escolha, mas tem lado e o lado é o de narrar e opinar sobre um fato sem distorcê-lo. Sendo leal e verdadeiro. Esta é a diferença entre jornalista, ativista e o curioso que vive em busca de likes na internet. Tenho tentado fazer esse caminho e não me arrependo, desde que a vida me presenteou aos 54 anos com a atividade jornalística começando numa idade em que muitos já miravam a aposentadoria. O jornalismo me deu a possibilidade de observar de forma privilegiada a cena política noticiando e comentando, o que gera às vezes o inconformismo, ameaças e fim de amizades. Não sou de parabenizar autoridades ou servidores pagos que são pelo contribuinte para prestar serviços à sociedade se e quando fazem. É só obrigação deles e a minha é denunciar o erro, até para que possam explicar seus motivos àqueles que lhes pagam. Milor Fernandes adaptou do George Orwell a frase “Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos & molhados”. Vou nessa.

É claro que gostaria de ver um país melhor com autoridades maiores, mas o que vejo é constrangedor. Depois da sessão em que Sêo Lewandowski premiou a impichada Dona Dilma com apenas a metade da pena prevista na constituição e com a anuência do Senado, eu não tive dúvidas de que a porteira estava aberta para o resto da boiada, mas nem de longe acreditei que chegaríamos a tanto despautério como o que encaminhou o atual presidente a disputar uma eleição. Mas aconteceu e pelo andar da mula veia muito mais poderá vir.

Neste domingo “O Antagonista” trouxe a chamada “Toffoli torna Moraes assistente de acusação no caso da agressão” e a matéria que trago na íntegra: O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou Alexandre de Moraes, a esposa e os três filhos a se tornarem assistentes de acusação no processo que investiga a suposta agressão no aeroporto de Roma. A decisão é de terça-feira. Moraes relatou que seu filho levou um “tapa” do empresário Roberto Mantovani Filho e afirmou ter sido chamado de “bandido”, “comunista” e “comprado”. Ao tornar o ministro do STF assistente de acusação, Toffoli rejeitou as considerações da PGR, que afirmou não haver “previsão legal” para a medida nesta etapa do processo. Como mostramos, um relatório da polícia italiana anexado à investigação sobre a aparente agressão afirma que o empresário Roberto Mantovani encostou “levemente” nos óculos de Alexandre Barci, filho do ministro. O documento vai ser usado pela defesa de Mantovani para contestar a versão de Moraes. No início do mês, a PF encaminhou ao STF o relatório da análise das imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Roma. De acordo com a PF, a análise do vídeo concluiu que o empresário “aparentemente” agrediu com “hostilidade” o filho de Moraes. Paro por aqui pois, sem ter visto as imagens, é impossível entender e explicar a última frase da matéria do site “O Antagonista”.

Vejo com tristeza os fechamentos atuais de ciclos na política e na economia. Vejo com desalento que os tais ciclos que surgem repetem vícios anteriores, com personagens às vezes trocados, ainda que reconheça existir um ganho natural, não mensurado ou mensurável que é o surgimento de uma massa crítica e da consciência brasileira que aparece de baixo, não na velocidade que eu gostaria de ver, mas que de alguma forma conforta quem durante toda a vida sonhou e esperou por ela. Quem sabe seja esta a via apropriada, já que um pacto federativo nacional ou “la concertacion” não estão no cardápio – menu é mais chick – dos três poderes nunca dantes tão independentes e tão harmônicos, nem para auto regulação e muito menos para a tradução original do “checks and balances” em lugar da nossa fiasquenta expressão franco-luso-brazuka-poética. Tô sonhando!

2-O ÚLTIMO PINGO

Fumaça ou fogo? De tanto ouvir falar numa possível operação na ALE e na SESAU eu acabei achando que não haveria nada pois operação da PF – reza a lenda – é sigilosa. Depois processos de cassação do Bagatolli, Marcos Rocha e o Jr. Gonçalves e até agora, nada. Depois a briga do Hildon com Marcos Rocha e nada de novo, nada. Mas agora a rádio corredor FM anuncia que vai ter operação na ALE e que dentre os mortos e feridos ninguém passa sequer pelo purgatório. Como o inferno tá cheio e como em Rondônia só tem santos e evangélicos, acho no fim dos tempos a roda roda, a fila anda e o ICMS a gente paga. Pagando bemdiz Zé de Nana que mal tem?

30102023

