Alunos da Escola do Legislativo recebem certificados de conclusão  

Dois cursos foram encerrados na última semana e um está em andamento com encerramento para sexta-feira

Dois dos cursos ministrados na Escola do Legislativo (EL), que é mantida pela Assembleia Legislativa (ALE) da grade de outubro foram encerrados na sexta-feira (14) e hoje (17), foi iniciado mais um. As inúmeras disciplinas disponibilizadas pela EL visam a capacitação permanente dos servidores do legislativo estadual, mas também atendem os demais órgãos públicos e autarquias (federal, estadual e municipal) e a comunidade em geral com as vagas excedentes.

Os cursos de Desenvolvimento de Competências Direcionadas à Qualidade do Serviço Público e o de Oratória, com 16 horas/aula cada um foram ministrados no período de 10 a 14 desde mês de outubro, ambos para alunos com idade acima de 18 anos e Ensino Médio completo.

A solenidade de encerramento e entrega dos certificados ocorreu na sexta-feira (14), na sede da escola dos deputados em Porto Velho, na rua Major Amarante, 390. Além dos alunos e instrutores também participaram diretores da escola comandada pelo presidente, Fábio Ribeiro.

Está sendo aplicada esta semana a disciplina de Redação Oficial, que será encerrado na sexta-feira (21) com a participação de dezenas de alunos. Os cursos da EL são gratuitos e, na ocasião das inscrições, os alunos são convidados a doarem uma lata de leite em pó de 400g, ao Banco de Leite da escola. Posteriormente o leite arrecadado é distribuído a entidades beneficentes, que atendam crianças acima de um ano e a idosos, desde que estejam cadastradas na escola.

Cursos

Foi iniciado hoje (17) o curso de Redação Oficial, com vagas para 30 alunos, 20 horas/aula, das 8h às 12h, que será encerrado na sexta-feira (21) com a entrega de certificados aos concluintes.

Estão com inscrições abertas as disciplinas de Relações Interpessoais no Trabalho com 30 vagas, 16 horas/aula, 24 a 27/10, das 8h às 12h, para alunos com idade acima de 18 anos e Ensino Médio completo. Também há vagas para Fotografia, com 16 horas/aula, 24 a 27/10, das 8h às 12h, acima de 16 anos e Ensino Médio completo.

As inscrições podem ser feitas na sede da Escola do Legislativo, na rua Major Amarante, 390, em Porto Velho, ou pelo telefone 9.8457.8490 no horário comercial.

Escola do Legislativo

Assessoria de Imprensa