Deputada Antônia Sales visita Escola do Legislativo  

Parlamentar do Acre reeleita para o quinto mandato veio conhecer a escola dos deputados e o funcionamento do Banco de Leite

A deputada estadual do Acre, Antônia Sales (MDB) esteve na manhã de hoje (24) visitando a Escola do Legislativo (EL) em Porto Velho, que é mantida pela Assembleia Legislativa (Ale), presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos).

O diretor-geral da escola, Fábio Ribeiro, fez uma ampla e objetiva projeção para a parlamentar acriana, que veio conhecer o funcionamento da escola, que prioriza a qualificação dos servidores do legislativo estadual, mas também está aberta aos demais segmentos públicos e à comunidade, com as vagas excedentes.

A escola dos deputados de Rondônia capacita semanalmente dezenas de alunos com inúmeros cursos ministrados na sua sede, em Porto Velho. Os alunos participantes recebem certificados de conclusão e ampliam seus conhecimentos sobre o serviço público, se qualificando no atendimento dos trabalhos burocráticos nos gabinetes dos deputados e à população em geral.

Na visita a Escola do Legislativo, a deputada Antônia Sales, acompanhada do diretor Fábio Ribeiro, conheceu toda a estrutura física, pedagógica e material do educandário estadual, que semanalmente aprimora a mão de obra pública capacitando dezenas de alunos.

No Acre já existe Escola do Legislativo. A visita da deputada Antônia Sales foi para conhecer os projetos da escola dos deputados, inclusive o Banco de Leite (BL), que tem enorme importância social nas ações da EL.

As dezenas de cursos oferecidos pela escola são gratuitos. No ato da inscrição o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó, de 400g. O total arrecadado é distribuído regularmente a entidades assistenciais registradas no BL, que atendam crianças acima de um ano e a idosos.

Assessoria de Imprensa I Escola do Legislativo