Deputado Eyder Brasil deseja sucesso para novos representantes eleitos nas últimas eleições em Rondônia

Em seu pronunciamento na sessão desta terça-feira (01), o deputado Eyder Brasil (PL) dedicou agradecimentos aos mais de 415 mil eleitores rondonienses que votaram no candidato ao governo de Rondônia, senador Marcos Rogério (PL) e de sua vice, Dra. Flávia Lenzi (PL) no último domingo (30), em todo o estado.

“Falo aqui de um homem de caráter, trabalhador, rondoniense, que saiu da zona rural de Ji-Paraná e conquistou, em 2018, a cadeira de senador da República. Isso, por si só, já diz muito do caráter do Marcos Rogério. A Dra. Flávia Lenzi, médica, dona de casa, esposa, mãe de família, que abdicou de seus momentos de lazer para enfrentar um pleito eleitoral, buscando melhorias para o nosso estado. A essa dupla de pessoas honradas e comprometidas e que queriam ser, e eram, o símbolo da mudança de Rondônia, meu muito obrigado pela coragem de se doarem tanto pelo nosso estado”, declarou Eyder Brasil.

O parlamentar continuou a prestar agradecimentos à população rondoniense que, nas urnas, foi a maioria e com 70,66% apostou no nome do candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro.

“Somos um dos dois estados brasileiros com o maior índice de aprovação do nosso governo Bolsonaro. Não é à toa que nosso estado foi o primeiro a se manifestar contra o resultado, polêmico, por assim dizer, nas urnas no dia 30. Tenho certeza que esse jogo ainda não termina aqui, muita coisa precisa ser elucidada a respeito do resultado das eleições, tanto do primeiro turno quanto do primeiro turno. Pudemos ver que Rondônia se manteve fiel aos nossos ideais de Deus, pátria, família e liberdade”, argumentou o deputado.

Eyder Brasil comentou, ainda, que a bancada federal conseguiu enviar para Brasília “grandes nomes de direita, conservadores. Nossa bancada federal, que se renova, também vem trazendo muitos representantes da segurança pública, ligados à pauta da direita, ou seja, uma esperança que reacende, de tempos melhores para Rondônia e para o Brasil. Sofremos um baque com a não reeleição do nosso atual presidente, com a não reeleição do nosso candidato, senador Marcos Rogério, mas temos que aceitar”, afirmou Brasil.

O deputado desejou um feliz mandato à nova composição da Assembleia Legislativa, da bancada federal, ao senador eleito, Jaime Bagattoli (PL).

“Deixo registrado meus votos para dias melhores para o estado de Rondônia, que o governador reeleito possa, de fato, trazer as melhorias e os benefícios que o rondoniense precisa, que venha melhorar a saúde, setor muito prejudicado em virtude da pandemia, que também possa melhorar a educação dos nossos alunos, também muito prejudicados, melhorar a segurança pública, onde Rondônia teve os piores índices a nível Brasil. As eleições acabaram, agora que possamos acreditar em bons resultados, pois meu estado de Rondônia vem acima de tudo e só posso desejar o melhor para os novos gestores, para o melhor do povo rondoniense. Sucesso aos novos representantes do nosso povo que pode contar comigo que permanecerei trabalhando pelo nosso estado, finalizou Eyder Brasil.

Texto: Juliana Martins

Fotos: Thyago Lorentz