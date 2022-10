Escola Eduardo Lima e Silva recebe recursos de emenda do deputado Adelino Follador

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), participou na manhã desta segunda-feira (31), da solenidade de entrega de um veículo Fiat Strada para a Secretaria Municipal de Agricultura de Ariquemes, além de mais três tanques de resfriamento de leite e calcário para ser distribuído com os agricultores.

O vice-prefeito Anner Gabriel, o secretário municipal de Agricultura, Antônio Marcos, o vereador Chico Pinheiro, autor do pedido, entre outras autoridades, participaram da solenidade. “O apoio ao setor produtivo é uma das prioridades do nosso mandato e temos ainda uma atenção especial para a agricultura familiar. A prefeitura de Ariquemes tem atuado para aplicar os recursos e com o apoio do Governo, temos levado benefícios para as famílias do campo”, destacou Redano.

Para a aquisição do veículo, o parlamentar indicou R$ 60 mil, a pedido do vereador Chico Pinheiro, com o valor total de compra de R$ 110 mil, sendo a diferença completada com recursos próprios da prefeitura de Ariquemes. Além dos três tanques de resfriamento de leite, também através da Secretaria de Estado da Agricultura, por indicação de Alex Redano, foram disponibilizadas 576 toneladas de calcário, que serão distribuídos para os agricultores. Essa distribuição ocorre em parceria com a Emater.

