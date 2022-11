Jean Oliveira parabeniza o governador coronel Marcos Rocha pela reeleição

O deputado Jean Oliveira, após anunciado o resultado oficial do 2º turno para governador no estado de Rondônia, tendo o Coronel Marcos Rocha como vencedor, parabenizou o atual governador pela a sua reeleição o que lhe permitirá continuar o trabalho que vem realizando em prol do estado de Rondônia.

Para o deputado venceu o trabalho significativo que o Coronel Marcos Rocha, apesar dos empecilhos da pandemia – grandes por sinal – teve a competência de realizar com sua equipe. Projetos como Tchau Poeira” para asfaltamento urbano nos municípios e o “Governo na Cidade” para revitalização de espaços urbanos de lazer, fizeram uma grande diferença mudando a “cara” dos municípios com benfeitorias e melhoria de vida à população do Estado.

A gestão do Coronel Marcos Rocha teve a iniciativa do Poder Executivo aplicar recursos próprios nos 52 municípios do Estado para atender as necessidades da população, promovendo o desenvolvimento. São quase 2 bilhões investidos nestas ações, tendo o orçamento aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

O deputado Jean Oliveira lembrou da sentença de que “quem planta colhe”. “Os trabalhos do Coronel Marcos Rocha estão sendo marcantes e significativos levando grandes melhorias para os municípios do Estado. “ O trabalho feito , e bem feito, é reconhecido pela população. Foi essa a resposta ao trabalho prestado – o passaporte para continuar o trabalho que vem sendo feito. Rondônia escolheu certo”, ressaltou Jean Oliveira.

“Assumimos a candidatura e o movimento pela reeleição do Coronel Marcos Rocha, vestimos a camisa e trabalhamos pelo nosso objetivo – reeleger o Coronel Marcos Rocha no governo do Estado. Estamos felizes, nos nossos principais redutos eleitorais (municípios da Zona da Mata e Porto Velho) tivemos votações expressivas para a reeleição do governador. Vamos continuar o trabalho Coronel Marcos Rocha e parabéns pela reeleição”, declarou Jean Oliveira.

Texto e foto: Assessoria