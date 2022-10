Lula vai indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá direito a indicar os dois próximos ministros para compor o Supremo Tribunal Federal (STF). As vagas serão abertas com as aposentadorias de Rosa Weber e Ricardo Lewandowski.

Lewandowski se apodenta em 11 de maio e Weber no dia 2 de outubro. Nas datas, eles completam 75 anos, idade da aposentadoria obrigatória dos ministros do Supremo.

Depois de Lewandowski e Weber, o próximo ministro a se aposentar da Corte é Luiz Fux, em 2028. Ele foi indicado à Corte pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2011.

Na atual composição do STF, 3 ministros foram indicados por Lula: Dias Toffoli (2009), Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski (2006). Já Bolsonaro indicou Nunes Marques (2020) e André Mendonça (2021).

Leia Também: Ipec 2º turno: Lula lidera com 50% contra 43% de Bolsonaro

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política