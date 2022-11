Parlamentar faz avaliação do resultado das eleições para governador

A avaliação do resultado das eleições para governador do Estado de Rondônia foi tema do discurso do deputado Alan Queiroz (Podemos) durante sessão ordinária desta terça-feira (01). O parlamentar afirmou que a reeleição do coronel Marcos Rocha (União Brasil) como governador é o resultado de que estão no caminho certo e que o percentual muito próximo ao outro candidato precisa ser analisado com uma certa crítica também.

“O resultado serve para nossas avaliações também. Temos muitos acertos, mas isso nos faz refletir porque nos mostra também muitas falhas a corrigir e isso é importante. Devemos estar atentos e principalmente avançando e enfrentando mais os problemas que nosso Estado sofre, olhar mais a saúde. Acredito que vamos avançar ainda mais porque estamos no caminho certo”, destacou Alan.

Quanto as críticas que o deputado Jesuíno Boabaid (PSD) disse ter sentido do ex-chefe da Casa Civil Junior Gonçalves a alguns parlamentares durante o discurso da vitória do governador, Alan disse que acredita que as falas não foram direcionadas a nenhum dos parlamentares. “Naquele momento acalorado, ele pode ter extravasado um pouco as emoções, mas não falava desse parlamento, fiz questão de rever o vídeo”, afirmou. Ao finalizar o discurso, o parlamentar afirmou que o Governador terá o apoio dele. “Parabéns pela reeleição do coronel Marcos Rocha. O seu mandato terá nosso apoio para que Rondônia cresça mais”, finalizou.

Texto: Secom ALERO

Foto: Thyago Lorentz