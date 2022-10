Presidente Alex Redano recebe pedido de prefeito Nova Mamoré para desmembra área da Vila da Penha

Região pertence a Porto Velho, mas é próxima de Nova Mamoré, que já atende à localidade





O desmembramento da área da Vila da Penha, que pertence ao município de Porto Velho, para ser anexada ao município de Nova Mamoré, foi solicitado pelo prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro durante audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), nesta quarta-feira (19).

“Esse é um tema que já é um consenso com o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que concorda com o desmembramento daquela área para o nosso município. Essa comunidade já é assistida pela prefeitura de Nova Mamoré, mas pertence à capital. Incorporando de fato e de direito, vamos poder fazer ainda mais, de forma legal”, explicou o prefeito.



Alex Redano disse que “conheço bem a região e já estive reunido com os moradores. Não vejo dificuldades, o prefeito da capital aceitou e, geograficamente, a localidade é mais perto de Nova Mamoré, que já realiza serviços. Mas, temos os passos legais que precisam ser seguidos, como a realização de audiências públicas – aqui na Assembleia e lá na Vila da Penha – e até de um plebiscito, para que a população aprove ou não esse desmembramento”, explicou Redano.



O deputado vai ser o autor do projeto de lei, dando início a esse longo processo.