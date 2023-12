Ponta do Abunã recebe emenda do deputado Ribeiro do Sinpol

A população de Vista Alegre do Abunã, que é um dos distritos que formam a Ponta do Abunã, recebeu um importante impulso para o desenvolvimento esportivo e cultural com a recente destinação de uma emenda parlamentar do deputado Ribeiro do Sinpol (Patriota). O investimento foi direcionado à realização da prova de Três Tambores e Team Roping, uma modalidade de competição de equinos que vem ganhando espaço em todo o Brasil.

O deputado Ribeiro do Sinpol destacou a importância de investir em eventos que promovam o esporte e o lazer nas comunidades, além de fomentar a economia local. “A Ponta do Abunã possui um potencial imenso, tanto em termos de talento esportivo quanto de riqueza cultural. Essa emenda tem o objetivo de incentivar a prática esportiva, fortalecer a identidade local e proporcionar momentos de diversão e entretenimento para a população”, afirmou o parlamentar.

A prova de Três Tambores é uma competição que exige habilidade e sintonia entre o cavaleiro e o animal. Os participantes precisam contornar três tambores dispostos em um padrão triangular no menor tempo possível, sem derrubar os obstáculos. Além de ser uma atração emocionante para os espectadores, a modalidade estimula a qualidade técnica dos cavaleiros e promove a valorização dos equinos.

A população da Ponta do Abunã, situada a aproximadamente 250 quilômetros de Porto Velho, tem uma tradição rural significativa, e a realização da prova de Três Tambores representa uma oportunidade única para fortalecer os laços com o meio rural, preservar as tradições e atrair visitantes para a região.

O evento contou com a participação de competidores locais, de municípios vizinhos e de outros estados, promovendo a integração regional e gerando movimentação econômica, especialmente para os setores de hospedagem, alimentação e comércio.

A expectativa é de que a prova de Três Tambores na Ponta do Abunã se torne um marco anual, impulsionando o turismo, valorizando a cultura local e incentivando a prática esportiva na região. O deputado Ribeiro do Sinpol reiterou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das comunidades por meio de investimentos estratégicos.

