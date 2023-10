Ponte internacional Brasil-Bolívia terá edital de licitação lançado em novembro pelo Ministério dos Transportes

Parte do Novo PAC, estrutura sobre o Rio Mamoré ligará as cidades de Guajará-Mirim (RO) e Guayaramerín (Bolívia)

Importante para fortalecer a integração sul-americana, a ponte rodoviária que ligará Brasil e Bolívia, na BR-425/RO, está mais perto de se tornar realidade após a aprovação do projeto pela comissão binacional representante dos dois países. Com a medida, o Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, prevê o lançamento do edital para o início de novembro, com estimativa de R$ 244 milhões em investimentos. A estrutura será erguida sobre o Rio Mamoré, entre as cidades de Guajará-Mirim, em Rondônia, e a boliviana Guayaramerín.

Após ser concluida, a ponte será uma nova alternativa para o transportes de cargas e passageiros na região, além de um corredor de exportação da produção brasileira para os países vizinhos. “O projeto é um dos destaques do Novo PAC para a região Norte e temos certeza que essa ligação representará um salto de desenvolvimento do país, começando por Rondônia, mas que impactará todos os estados do norte e que também dará um impulso para a economia boliviana e da América Latina”, ressaltou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

A licitação será por meio Regime Integrado Diferenciado de Contratação (RIDC), onde a mesma empresa elabora os projetos básico e executivo e, na sequência, executa as obras. Assim como o lançamento do edital, a fiscalização da elaboração do projeto de engenharia e da execução do empreendimento ficará a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

De acordo com a comissão binacional, o governo brasileiro estará aberto a adotar as modificações necessárias apresentadas pela Bolívia durante a fase de elaboração dos projetos. Da mesma forma, as partes deverão participar da supervisão dos trabalhos até que sejam concluídos.

IP4

Neste ano, a região fronteiriça já havia sido contemplada com outra obra de infraestrutura para maior integração entre os países. Em agosto, o Ministério dos Transportes liberou para uso a instalação portuária pública de pequeno porte (IP4) de Guajará-Mirim, beneficiando os 47 mil moradores da região, além da população da cidade boliviana, que também passa diariamente pelo local.

Retomada

O planejamento do Novo PAC para a Região Norte prevê R$ 21,3 bilhões em investimentos públicos e privados. Em Rondônia, a infraestrutura de transportes deve ser incrementada com seis projetos: cinco obras públicas e um investimento privado. No total, serão cerca de R$ 4,2 bilhões investidos nas intervenções viárias listadas pelo Governo Federal como prioridade para o estado.

Em relação ao orçamento disponível para investimentos nas rodovias do estado, são R$ 606,4 milhões destinados à construção, manutenção e adequação – montante 4,4 vezes maior do que o que foi pago em 2022, pela gestão anterior.

