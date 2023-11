Ponte no rio São Joaquim será inaugurada em São Miguel do Guaporé na segunda-feira, 20

O Governo do Rondônia tem apresentado um importante trabalho, no que diz respeito ao processo de documentação de imóveis públicos, pertencentes ao Poder Público Estadual. Neste viés, o Estado avança quanto aos procedimentos na escrituração e regularização desses imóveis. Em 2023 foram regularizados 38 imóveis em vários municípios do Estado, visando promover a segurança jurídica e possibilitando o acesso a recursos públicos para ampliação, reforma e construção.

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), essa ação é importante, pois permite que esses imóveis sejam devidamente documentados, o que facilita a obtenção de recursos públicos para investimentos em infraestrutura, saúde, educação e outros setores essenciais à população.

“É realizado um trabalho minucioso, a com levantamentos, análises e procedimentos legais para garantir a escrituração e regularização dos imóveis públicos”, afirmou David Inácio.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a documentação adequada dos imóveis públicos é um passo fundamental para garantir a transparência e eficiência na gestão do patrimônio do Estado. “Ao documentar os imóveis públicos, estamos abrindo portas para que esses espaços recebam investimentos e sejam utilizados de forma adequada, beneficiando a população de Rondônia”, ressaltou.

A coordenadora de Patrimônio Imobiliário da Sepat, Laura Betânia dos Santos Cavalcante disse que, a regularização é um processo complexo, que envolvem diversas etapas, exigindo o envolvimento de diferentes órgãos e instituições.

Mais dois imóveis do Governo foram registrados, segundo a coordenadora; a Base da Polícia Militar e a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honorina Lucas de Brito, ambos situados no município de Cacoal. Com a escrituração e regularização dos imóveis públicos, Rondônia fortalece a gestão do patrimônio do Estado, promove a transparência na administração pública e abre caminho para o desenvolvimento de projetos e investimentos que beneficiarão a população.

