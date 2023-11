Ponte no rio São Joaquim será inaugurada no município de São Miguel do Guaporé

Com o objetivo de melhorar a qualidade da educação e proporcionar conforto aos estudantes e servidores que integram o quadro pedagógico das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, o Governo de Rondônia realizou nesta sexta-feira (17), dois atos de inauguração da construção de novos espaços e reforma da Escola Estadual Nilo Coelho, em Ministro Andreazza e Escola Estadual Celso Ferreira da Cunha, no distrito de Riozinho, ambas localizadas na Região do Café, e sob a jurisdição da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Cacoal.

A Escola Estadual Nilo Coelho, localizada em Ministro Andreazza, atende um total de 450 alunos da Educação Básica matriculados nas etapas de ensino fundamental e médio, e possui em seu quadro pedagógico e administrativo 57 servidores. Durante o ato, foi inaugurado do espaço do refeitório, onde foram investidos R$ 321.368,74 (trezentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), advindos de recursos do Programa de Apoio Financeiro (Proafi).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, melhorar a estrutura dos prédios escolares tem sido prioridade da gestão. “Os investimentos do Governo priorizam as necessidades, tanto dos alunos quanto da comunidade escolar. Isso reflete na melhoria da qualidade de ensino, por garantir mais conforto”, ressaltou.

Durante o ato de inauguração, a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini ressaltou que, a construção de novos refeitórios reflete diretamente na qualidade da alimentação dos estudantes, impactando também em seu aprendizado e crescimento”, pontuou.

O presidente do grêmio estudantil da escola, Igor Gabriel, agradeceu a atenção do Governo do Estado em proporcionar um novo refeitório para a unidade. “Antes nos alimentávamos no calor. A partir de agora teremos um ambiente confortável e climatizado para usufruirmos das nossas refeições”, disse.

QUALIDADE DE ENSINO

Um segundo ato de inauguração beneficiou a Escola Estadual Celso Ferreira da Cunha, localizada no distrito de Riozinho, em Cacoal, que atende um total de 396 estudantes matriculados nas etapas de ensino fundamental, médio e de mediação tecnológica.

A unidade possui em seu quadro pedagógico e administrativo, 48 servidores, e recebeu a construção de um refeitório e pintura geral. No total, foram investidos R$ 194.581,16 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), advindos de recursos do Programa de Apoio Financeiro (Proafi).

Fonte: Governo RO