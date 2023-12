Ponte sobre Rio Contra é recuperada após indicação da deputada Dra. Taíssa

Visando a descentralização na saúde do estado de Rondônia, a Prefeitura de Novo Horizonte do Oeste celebrou a assinatura de um convênio com o governo do estado para a realização de uma reforma no Hospital Municipal. O montante destinado para a obra é resultado da atuação da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), que viabilizou um recurso no valor de R$793.746,94.

O processo seguinte inclui a transferência dos fundos ao município, seguido por procedimentos de licitação e, finalmente, o início das obras.

A deputada Lebrinha havia anunciado a destinação desse recurso durante um evento de saúde realizado em agosto deste ano. Na ocasião, ela expressou sua satisfação com os resultados de investimentos anteriores e elogiou o trabalho dos representantes da saúde e da prefeitura do município.

Texto e foto: Caio Pereira I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO