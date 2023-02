PONTO FACULTATIVO – Serviços essenciais serão mantidos durante o Carnaval

A ideia é criar um canal sem vegetação no meio do córrego para que a água possa fluir melhor

A Prefeitura de Porto Velho iniciou, na quarta-feira (15), os trabalhos de limpeza do Igarapé da Penal, no trecho que fica dentro do Parque Jardim das Mangueiras (Skate Park), que também é uma Área de Preservação Ambiental (APA). As ações são executadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).

“Estamos tentando uma nova metodologia, com o recurso de um caiaque, onde o operador desse pequeno barco vai apenas abrindo um canal no centro do igarapé. Com isso, também estamos preservando as vegetações espontâneas nas margens do igarapé. Avançamos bem e a previsão de conclusão desse trabalho é até sexta-feira (17)”, explicou o coordenador municipal de Restauração Ambiental da Sema, Roberval Zúniga.

Ele acrescentou que a limpeza no córrego se faz necessária, tendo em vista que a vegetação aquática está muito alta. Com a utilização do caiaque é possível criar um canal para que a água possa fluir melhor e ainda recolher todo lixo que algumas pessoas acabam jogando no igarapé.

Ainda de acordo com Roberval Zúniga, a ideia de utilizar o caiaque se deu por se tratar de um barco mais leve e que facilita a mobilidade. Inclusive, um cronograma já está sendo elaborado para que esse tipo de trabalho no Skate Park seja feito uma vez por mês.

Os técnicos da Sema também já estão avaliando a possibilidade de utilizar esse mesmo método para limpar outros cursos d’água que cortam a cidade, inclusive vão ampliar o trabalho no Igarapé da Penal. Entretanto, dependendo da situação, poderão utilizar outro tipo de barco ou novos métodos.

RECUPERAÇÃO

A limpeza do canal no interior do Skate Park faz parte de um trabalho mais amplo que está sendo desenvolvido pela Prefeitura, que é promover a recuperação e proteção de toda extensão do Igarapé da Penal, que é de 2.900 metros, chegando até a avenida dos Imigrantes. Para tanto, um levantamento socioeconômico e ambiental está sendo realizado com as famílias que moram nas margens do canal.

Mas não é só isso. Um mapeamento geral será realizado para identificar, recuperar e monitorar todas as Áreas de Proteção Permanente (APP) em sete microbacias, que corresponde a uma extensão de aproximadamente 138 quilômetros de canais (igarapés) que cortam a capital rondoniense.

