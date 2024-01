Pontos turísticos de Rondônia se destacam como opções de visitação nas férias pelo programa “Viaja Mais Servidor”

Benefício é concedido a todos os servidores públicos do Estado, com desconto no ingresso em estabelecimento credenciado

Aproveitando o período de férias, o Governo de Rondônia reforça a oportunidade de servidores públicos do Estado aderirem às opções de visitação em balneários, parques aquáticos e outros locais, por meio do programa Viaja Mais Servidor. Os atrativos estão localizados nos municípios que integram os sete polos turísticos designados pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) como: Madeira-Mamoré, Vale do Jamari, Príncipe da Beira, Vale do Guaporé, Zona da Mata, Rios de Rondon e Rotas das Águas.

Segundo a Setur, para aproveitar o lazer com a família e amigos, estão em destaque cinco balneários em Porto Velho e dois localizados em Candeias do Jamari, sendo todos eles frutos de parceria entre Estado e empresa privada. Nos demais municípios, as opções são parques aquáticos populares, semelhante ao existente em Cacoal, além de pontos mais naturais e chamativos, como o parque existente no município de Ouro Preto do Oeste, que conta com belas cachoeiras.​

O público-alvo destes destinos turísticos também pode incluir locais com foco na apreciação histórica, a exemplo do Memorial Rondon e o Museu da Memória Rondoniense na Capital; Casa Rondon, em Vilhena, e o Real Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques. Vale ressaltar que, mais destinos podem ser encontrados pelos interessados no site rondonitemtudo.ro.gov.br, que reúne uma diversidade de atrações nesse período.

COMO PARTICIPAR

Basta ser servidor público do Estado para ter acesso aos benefícios do Viaja Mais Servidor, que oferece um desconto de até 50% no ingresso ao estabelecimento credenciado. Após definir a escolha do local, seja um balneário, resort, parque aquático, hotel e outros afins, o interessando deve apresentar o documento de identificação e contracheque.

No site Rondônia Tem Tudo, existem atualmente 106 empresas parceiras do segmento que garantem a valorização e contribuem para o crescimento do mercado turístico. As modalidades incluem hotéis, pousadas, agências de viagens e transportes, bares, conveniências e restaurantes locais; que também contribuem para a movimentação da economia.

​

Fonte: Governo RO