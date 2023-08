População de Porto Velho se prepara para 12ª edição da Expovel, com programação a partir desta sexta-feira, 18

A Capital de Rondônia recebe a 12ª Feira Agropecuária de Porto Velho – Expovel, entre os dias 23 e 27 de agosto, no Parque dos Tanques, mas já a partir desta sexta-feira (18), a programação tem início com a escolha da Rainha, vaquejadas e apresentações de shows regionais, além da tradicional cavalgada, que acontecerá no domingo (20), a partir das 9h, com trajeto do Espaço Alternativo até o local do evento.

Todos esses atrativos são um aquecimento para a abertura na quarta-feira (23), com o show da dupla Maiara & Maraisa. A feira retorna após uma década sem ser realizada, e conta com o apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, que cede o espaço do Parque dos Tanques ao evento.

Além disso, o Governo do Estado investiu R$ 4 milhões, por meio de emenda parlamentar conjunta dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado; e a Prefeitura de Porto Velho investiu R$ 500 mil. Os valores serão destinados ao Baile da Rainha, cavalgada, vaquejada, rodeios, e para a estrutura da feira.

A Expovel contará com praça de alimentação, parque infantil, o Pavilhão do Empreendedor; área de exposições e leilões de animais, e o espaço para apresentação de shows locais e nacionais, como a da abertura com a dupla Maiara & Maraisa; e também da Casa Worship (gospel); Lauana Prado e Bruno & Barreto; João Bosco & Vinícius e Zé Felipe; e Guilherme & Santiago.

ECONOMIA

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Expovel, além de valorizar a cultura e promover o lazer na Capital rondoniense, também impulsiona a economia, com bons negócios no setor do agro e empreendedorismo em geral, trazendo visibilidade e valorização dos produtos do Estado.

‘‘É uma festa para a população de Porto Velho, Rondônia, aos nossos produtores rurais, para nossos empreendedores e para a nossa economia. O Governo de Rondônia tem esse compromisso de apoiar iniciativas que ajudam no desenvolvimento do Estado e na melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade. Desejo que a Expovel 2023 seja um sucesso’’, enfatizou Marcos Rocha.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes destacou que, o apoio à retomada da Expovel faz parte da iniciativa do Governo de Rondônia em fomentar ainda mais a cultura e lazer no Estado. “A 12ª Expovel é um marco essencial para nossa região, realçando cultura, economia e resiliência. Seu retorno triunfante após desafios demonstra sua importância. A Expovel é vitrine cultural, fomentando artistas locais e fortalecendo economia ao atrair turismo e investimento. Agradeço a todos envolvidos por fazerem deste evento um sucesso”, considerou.

A feira é uma realização da Associação Promotora de Eventos de Rondônia – Aperon.

PROGRAMAÇÃO

Dia 18/8: às 19h, Baile da Rainha, no Parques dos Tanques;

Do dia 18 a 20/8 – Vaquejada e apresentações de shows regionais, no Parque dos Tanques;

Horários da Vaquejada: 18/8 (sexta-feira): 18h; 19/8 (sábado): 9h às 23h; e 20/8 (domingo): 15h às 23h.

Dia 19/8: às 19h, Queima do Alho, no Parque dos Tanques;

Dia 20/8 – às 9h, Cavalgada, com trajeto do Espaço Alternativo até Parque dos Tanques;

A partir das 12h, apresentações de shows de artistas regionais;

Dia 23/8 – Início da 12ª Expovel, com apresentações de Rodeios, no Parque dos Tanques (a confirmar horário);

Do dia 23 a 27/8 – Apresentações de shows com artistas nacionais, conforme a seguir:

1) 23/8 – a partir das 23h – Maiara & Maraisa;

2) 24/8 – a partir das 23h – Casa Worship (gospel);

3) 25/8 – a partir das 23h30 – Lauana Prado e Bruno & Barreto;

4) 26/8 – a partir das 23h – João Bosco & Vinícius e Zé Felipe; e

5) 27/8 – a partir das 22h30 – Guilherme e Santiago.

Fonte: Governo RO