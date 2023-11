População de Seringueiras recebe ações do programa “Rondônia Cidadã” neste sábado e domingo

Fisioterapia, teste rápido de saúde, solicitação de certidões e Carteira Digital de Trabalho, estão entre os serviços mais procurados, nos dias 28 e 29 de outubro, em Novo Horizonte do Oeste, na edição especial de aniversário de 2 anos do Rondônia Cidadã, programa estadual que no próximo fim de semana vai atender a população de Seringueiras, município com mais de 11 mil habitantes, localizado a 533 quilômetros de Porto Velho. Os serviços essenciais ofertados pelo Governo do Estado e instituições parceiras, estarão à disposição da população no sábado (11) das 8h às 16h e domingo (12) das 8h às 12h, na Escola Estadual Oswaldo Piana, na Avenida Capitão Silvio, 647, Bairro Cristo Rei.

A ação é realizada por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), e ao convocar os moradores de Seringueiras para se dirigirem à escola Oswaldo Piana, neste sábado e domingo, o governador Marcos Rocha destacou que este programa de iniciativa da Seas é uma forma de aproximar o governo da população, com a oferta de serviços essenciais que geralmente são realizados em dias úteis. “É uma oportunidade que estas pessoas têm de conseguirem mais rápido o atendimento e em um único local, sem precisar se ausentar dos seus afazeres do dia a dia”, observou.

Além da emissão de documentos pessoais, a lista dos serviços que serão levados para Seringueiras inclui auxílio na negociação de dívidas e orientação nas relações de consumo, Certificados de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, bem como atestado de desobrigado, corte de cabelo masculino e feminino, design de sobrancelha, manicure e pedicure, atualização do Cadastro Único, cadastro no programa Mamãe Cheguei, atividades recreativas para crianças e jovens e atendimento com clínico geral, odontólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo e fisioterapeuta, entre outros.

NOVO HORIZONTE

Com mais de oito mil habitantes, Novo Horizonte do Oeste foi o 40º município a receber o Rondônia Cidadã, que a cada 15 dias realiza atendimento em diversas áreas em uma localidade diferente. A proposta do Governo Estadual é levar as ações a todos os 52 municípios. Nesta edição especial de 2 anos foram 811 atendimentos feitos em diversas áreas, como emissão de documentos pessoais, Passe Livre para pessoa idosa ou com deficiência, abertura da conta Gov.br, seguro desemprego, cadastro no programa Geração Emprego, informações trabalhistas, atendimento médico, fisioterapêutico, nutricional, fonoaudiólogo, psicológico, entre outros, inclusive de lazer.

Lista de serviços que serão levados para os moradores de Seringueiras.

Fonte: Governo RO