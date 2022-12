Por medo, homem torturado em protesto bolsonarista muda de cidade

Reprodução – 24.11.2022 Polícia investiga suspeitos de torturar homem que criticou ato ilegal em SC

O homem que aparece sendo torturado por críticas feitas a um grupo de bolsonaristas que realiza protestos e bloqueios em uma rodovia federal em Itapema, Santa Catarina, disse que deixou a cidade onde morava por medo de perseguição .

Em matéria produzida pelo g1, a vítima relata que está com medo de andar na rua depois da agressão. Ele foi forçado a repetir frases sob ameaça do grupo por algo entorno de cinco horas.

Leia também Bolsonaristas são alvos de operação da PF no Espírito Santo

Os envolvidos foram identificados pela polícia, mas tiveram prisão negada pela Justiça. Dois envolvidos viraram réus pelo crime de tortura e o outro foi indiciado.

Nos vídeos que circularam nas redes sociais, ele aparece usando, forçadamente, um boné do MST enquanto dizia, “estou aqui me retratando, tomando café com povo do Bolsonaro, com brasileiros”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional