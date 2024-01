Por meio do Plante Mais, Alan Queiroz busca fortalecer a agricultura em Rondônia

Com o propósito de direcionar a distribuição de sementes, mudas e material propagativo para os agricultores familiares em Rondônia e com a meta de impulsionar o avanço da agricultura, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em colaboração com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), que inclua os pequenos e médios produtores rurais no recebimento de mudas de café clonal por meio do “Programa Estadual Plante Mais”.

A proposta tem como meta reforçar as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e potencializar os ganhos dos pequenos e médios produtores em diversos municípios de Rondônia. A iniciativa abrange localidades como Ariquemes, Mirante do Serra, Teixerópolis, Urupá, São Felipe D’Oeste, Ministro Andreazza, Vale do Anari, Chupinguaia, Monte Negro, Machadinho D’Oeste, Rio Crespo, Alto Paraíso, Itapuã D’Oeste, Buritis, Cujubim, Porto Velho, Nova Mamoré e Guajará-Mirim.

A solicitação do deputado Alan Queiroz para a distribuição de mudas de café clonal aos produtores de agricultura familiar em Rondônia destaca a importância crucial de promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer as comunidades agrícolas. “Ao pleitear a inclusão dos pequenos e médios produtores nos benefícios do programa, reforçamos a relevância estratégica de investir na agricultura familiar para impulsionar o crescimento econômico e social em diversas regiões do estado”, disse

O pedido foi apresentado inicialmente pelos vereadores Antônio Costa Sena (PSDB), Andriw Oliveira (Podemos), Darcy Gomes da Silva (MDB), Daniel Veterinário (PSDB), Elias Crispim (PRD), Júnior do Idaron (PDT), Júnior Queiroz (Podemos), Leandro Ambrósio (Podemos), Mauro Jesuíno de Souza (PDT), Marcio Pereira Inácio (PDT), Moisés de Paula (Solidariedade), Ronaldo Barbosa dos Santos (PSDB), Roselina Miranda Muchinski (PSD), Thonatan Libarde (PSDB), Vanderlei Galdino (PV) e José Roberto Xavier Silva (PSD); o secretário municipal de Meio Ambiente Gilson das Neves e os assessores técnico Davino Serrat e Jeferson Clímaco.

