Por uma segunda vitória seguida, Red Bull Bragantino recebe o América-MG

Por Vinicios Oliveira

O Red Bull Bragantino volta ao Nabizão neste sábado (05.11) para mais um compromisso do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas, o Massa Bruta recebe o América-MG pela 36ª rodada do Nacional. O duelo será transmitido pelo canal Premiere e os ingressos seguem à venda.

Vindo de uma vitória importante fora de casa por 2 a 1 sobre o Avaí, o Braga subiu para os 44 pontos na 13ª colocação. Focado em conquistar uma vaga para a Copa Sul-Americana 2023, o elenco comandado pelo técnico Mauricio Barbieri destaca o bom clima antes da partida que pode trazer ao Massa Bruta a 12ª vitória na competição.

“Fizemos um bom jogo (contra o Avaí). Precisávamos dos três pontos. Entramos no jogo com uma grande motivação, apesar de ter perdido para o Botafogo na última rodada. Foi um alívio importante. A vitória trouxe mais confiança e alegria ao grupo para o próximo desafio”, disse o zagueiro Kevin, que quer a mesma postura da equipe para mais um duelo em casa.

“Temos que fazer o mesmo jogo. Precisamos estar com o mesmo espírito, buscando as fragilidades do rival. Será uma partida em casa, temos que buscar os três pontos, que é o principal. Estamos mais confiantes e com tranquilidade, sabendo que necessitamos ganhar”, completou.

A equipe de Bragança Paulista venceu o último duelo contra o América-MG por 3 a 0. Na ocasião, no primeiro turno deste Campeonato Brasileiro, Alerrandro (duas vezes) e Sorriso marcaram os gols do Massa Bruta na capital mineira.

Fonte: Agência Esporte