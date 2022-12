Porta-voz do Vaticano diz que Bento XVI havia recebido extrema-unção

Reprodução/Vatican Media – 28.12.2022 Papa Francisco e Bento XVI

Na manhã deste sábado (31), após a morte do papa emérito Bento XVI , o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, revelou que o pontífice havia recebido a extrema-unção há três dias, na última quarta (28).

“O papa emérito Bento XVI tinha recebido a extrema-unção na quarta-feira passada, ao fim da missa da tarde, no Mosteiro Mater Ecclesiae”, disse Bruni.

No dia, o papa Francisco havia pedido orações pela saúde do pontífice emérito em meio às saudações aos fiéis no final de sua audiência geral, no Vaticano , afirmando que Bento XVI “estava muito doente”.

“Uma oração especial pelo Papa emérito Bento XVI, que no silêncio está sustentando a Igreja. Recordemos, ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o sustente neste testemunho de amor à Igreja até o fim”, disse Francisco.

Apesar do discurso, Francisco não chegou a dar mais detalhes, mas as poucas palavras palavras do papa sugeriram o delicado estado de saúde de Bento XVI.

Morte e funeral

Joseph Aloisius Ratzinger morreu na manhã deste sábado (31), aos 95 anos, no Mosteiro Mater Ecclesiae.

A morte de Ratzinger foi confirmada, por volta das 9h34 [horário local], pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé:

“Com pesar informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações”, disse.

Segundo o Vaticano, o corpo de Bento XVI estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir da segunda-feira, 2 de janeiro.

O funeral do papa emérito será realizado na próxima quinta-feira (5), às 9h30 [horário local], na Praça São Pedro , e será presidida pelo papa Francisco, confirmou a igreja.

Quem foi Bento XVI

Joseph Aloisius Ratzinger nasceu em 16 de abril de 1927 na cidade de Marktl, na Alemanha. No entanto, parte de sua infância e adolescência foram em Traunstein, cidade próxima da fronteira com a Áustria.

Ratzinger era o filho mais novo de três irmãos, ele entrou para o seminário, aos 12 anos, e se tornou fluente em diversas línguas, entre elas o grego e o latim. Anos depois, ele fez doutorado em teologia na Universidade de Munique.

Bento VXI fora escolhido para o papado 19 de abril de 2005, após a morte de João Paulo II.

Ratzinger era ortodoxo e ficou conhecido ideias conservadoras o que fez com que ele se tornasse um dos favoritos para a sucessão papal, mesmo não sendo oficialmente a sua vontade na época.

Após se tornar papa, o alemão explicou em uma ata de audiência geral no site do Vaticano as razões para nome Bento XVI.

“Quis chamar-me Bento XVI para me relacionar idealmente com o venerado pontífice Bento XV [Cardeal Giacomo della Chiesa], que guiou a Igreja num período atormentado devido à Primeira Guerra Mundial”, disse ele.

“Ele foi um profeta corajoso e autêntico de paz, e comprometeu-se com coragem infatigável primeiro para evitar o drama da guerra e depois para limitar as consequências nefastas”, completou.

No entanto, anos mais tarde, Bento XVI também foi o primeiro papa a renunciar ao cargo em 600 anos , após a Igreja Católica se tornar alvo de escândalos envolvendo acusações de corrupção e pedofilia.

Fonte: IG Mundo