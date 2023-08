Porto de Porto Velho recebe prêmio de excelência do Ministério de Portos e Aeroportos

O Governo de Rondônia marcou presença no evento “Inovação, Finanças e Natureza”, realizado nesta quinta-feira (10), em Belém, no Pará. Representando o Estado, o secretário de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária, e o conselheiro do Consórcio da Amazônia Legal, David Inácio, participaram do encontro que conecta os temas ligados à bioeconomia, com os resultados da Cúpula da Amazônia.

A Cúpula da Amazônia é um encontro que reúne países da região Pan-Amazônica e membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA, como Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Os resultados desse encontro têm influência direta nas políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal.

Nesse contexto, o evento “Inovação, Finanças e Natureza” busca abordar a conexão entre a natureza e as finanças, trazendo benefícios tanto para as comunidades locais como para o planeta como um todo. Durante os painéis do evento, estão sendo discutidos temas como a participação dos povos indígenas, o papel da tecnologia, bancos e outros atores financeiros na promoção da bioeconomia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que, o consórcio tem o propósito de promover ações coordenadas entre os estados que compõem a Amazônia Legal, objetivando o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e o fortalecimento das comunidades locais.

Como membro do Consórcio, o Governo de Rondônia busca contribuir com experiências e propostas que promovam a sustentabilidade em sua região, além de fortalecer a parceria entre os estados amazônicos. “A participação do conselheiro do Consórcio da Amazônia Legal, David Inácio, reforçou o compromisso do Estado com a busca por soluções inovadoras que conciliem a preservação da natureza com o desenvolvimento econômico” ressaltou.

O papel do Governo do Estado como membro ativo do Consórcio, busca unir esforços em prol do desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal e a participação no evento “Inovação, Finanças e Natureza” evidencia o comprometimento de Rondônia com a preservação do meio ambiente e o bem-estar das comunidades locais.

Fonte: Governo RO