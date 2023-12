Porto Rolim de Moura do Guaporé mais acessível após serviços e melhorias realizados na RO-135

Com execução direta do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) e recursos próprios do Governo de Rondônia, a equipe da 4ª Usina de Asfalto de Rolim de Moura iniciou o serviço de aplicação da capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em 2.200 metros da rodovia RO-135, popular Linha P-50, sentido ao Distrito de Vila Marcão, em Alta Floresta d’Oeste.

Segundo o governador Marcos Rocha, as obras de infraestrutura estão acontecendo em diversas rodovias de responsabilidade do Governo do Estado. “São obras que garantem o direito de ir e vir do cidadão. Obras de asfaltamento acontecem também na RO-370 TransRondônia, antiga Rodovia do Boi, na RO-491, entre Santa Luzia d’Oeste e São Felipe d’Oeste, e na pavimentação da RO-460, que interliga Buritis à BR-421, em Ariquemes”, enfatizou.

De acordo com o gerente regional do DER na Zona da Mata, Thiago Moreira, a obra de pavimentação asfáltica era um sonho antigo dos moradores da região. “De Alta Floresta à Vila Marcão são ao todo 22 quilômetros, dos quais apenas 18 quilômetros tinham asfalto. O Governo de Rondônia no ano passado, concluiu 1.400 metros. Agora estamos finalizando 2.200 metros de asfalto novo, ficando apenas 400 metros que, aguardando a finalização da drenagem, serão completados com pavimentação em CBUQ. Isso interligará Alta Floresta à Vila Marcão”, comentou.

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes, explica que a obra segue um padrão de qualidade. “A obra está sendo executada com acompanhamento técnico do quadro de profissionais do DER e, para garantir uma maior durabilidade e melhor trafegabilidade, a via está recebendo uma camada de CBUQ de 5 centímetros”, concluiu.

O engenheiro do DER, Marcelo Wunch, pontua que a obra recebeu em alguns trechos drenagem profunda com um colchão drenante composto por pedras para estabilização do solo.

“O terreno foi preparado para receber as camadas de aterro, subleito, sub-base e base, além da execução de bueiros duplos e triplos tubulares de concreto”, disse.

Para o produtor rural Alaires Negres Machado, a obra de pavimentação asfáltica e as melhorias na RO-135 garantirão o escoamento da produção agrícola e o tráfego de veículos dos turistas que passam pela Rodovia 135 para chegar até o Porto Rolim de Moura do Guaporé.

