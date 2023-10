Porto Velho chega aos 109 anos com ações de valorização da sua história pelo Governo de Rondônia

Nesta segunda-feira, o município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, completa 109 anos. A sua história, cultura e o seu desenvolvimento são valorizados com ações do Governo, que fomentam as atividades culturais, esportivas e atrativos históricos, e tornam a cidade um destino acolhedor para moradores e visitantes, além de ser um ambiente favorável para bons negócios.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou o esforço conjunto para tornar o município cada vez mais desenvolvido e que gere bem-estar social. “Parabéns à nossa capital Porto Velho e nossa população. O Governo mantém o compromisso de realizar ações e serviços que atendam às necessidades dos portovelhenses, e que valorizem a história dessa cidade tão importante para o desenvolvimento do Estado”, afirmou.

CULTURA

Em Porto Velho, o Governo de Rondônia tem realizado eventos culturais como o Arraial Flor do Maracujá, reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado, pela Lei nº 4.635, sancionada pelo governador Marcos Rocha em 31 de outubro de 2019. O evento é promovido pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, e esse ano, contou com a participação de mais de 30 grupos folclóricos que se apresentaram entre os dias 23 de junho e 2 de julho, no Parque dos Tanques. O evento foi considerado um espetáculo pela população, por sua organização e qualidade dos atrativos culturais.

Foi dado o apoio e realizado investimentos para a realização da 12ª Feira Agropecuária de Porto Velho – Expovel, realizada no período de 23 a 27 de agosto, no Parque dos Tanques. No evento, retomado após uma década, foram movimentados R$ 2 milhões em negócios, consolidando o sucesso do retorno do evento, com valorização da cultura e avanço do desenvolvimento do Estado.

A última edição do Festival Cultural de Nazaré realizado no distrito de Nazaré, no Baixo Madeira, foi realizada em julho deste ano pela Sejucel, com apresentações de dança do seringandô, quadrilha tradicional, carimbó e o boi curumim. A festa também foi reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Rondônia, mediante Decreto nº 28.188, de 14 de junho de 2023.

TURISMO HISTÓRICO

A história de Porto Velho também tem sido valorizada por meio do Memorial Marechal Rondon, um importante atrativo turístico da Capital e que está sob responsabilidade do Governo do Estado. No local é possível entender melhor a história de Rondônia. No início do século XX, no Norte do país, um grupo de pessoas lideradas por Cândido Mariano da Silva Rondon, Marechal Rondon, recebeu a missão de tornar essa parte do Brasil comunicável com o restante do país por meio das linhas telegráficas.

Administrado pela Superintendência Estadual de Turismo – Setur, o Memorial alcançou em 2023 a marca de 100 mil visitantes. O local mais visitado costuma ser o Salão de Expedições Paz e Fronteiras, que apresenta painéis, fotografias, quadros, utensílios e réplicas de objetos usados pelo marechal Cândido Rondon. Além disso, na parte externa, há uma oca, que resgata a imagem da habitação indígena.

ESPAÇO ALTERNATIVO

O maior espaço de lazer e prática de atividades esportivas de Porto Velho está sob os cuidados da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, que como órgão mantenedor, coordena e fiscaliza os trabalhos de revitalização do local. No espaço, há réplicas de monumentos históricos como o trem da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e a Muralha do Real Forte Príncipe da Beira, além da passarela que destaca-se pelo design urbano e arquitetura paisagística.

ESPORTE

A Capital dispõe de diversos espaços para o desenvolvimento de atividades esportivas como o Ginásio Claudio Coutinho, Ginásio Fidoca, Deroche Pequeno Franco, Estádio Aluízio Ferreira, Centro de Desporto e Lazer – Cedel do Bairro Ulisses Guimarães e Cedem Três e Meio, administrados pela Sejucel.

Todos esses espaços recebem as grandes competições, não só do Estado mas também, as nacionais e até internacionais. No Estádio Aluízio Ferreira foi realizada em setembro deste ano a Copa América de Futebol Society, que reuniu na competição seleções do Uruguai, Paraguai, da Argentina e Brasil. Em maio, no Ginásio Cláudio Coutinho, foi realizado o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. O TMB Challenge Plus reuniu atletas de seis estados na competição: Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Paraná e São Paulo.

Além disso, o Governo de Rondônia tem destinado para Porto Velho frentes de trabalho para melhoria da infraestrutura, ações de assistência social, de melhoria da qualidade da assistência em saúde, Segurança Pública, educação e de fortalecimento da economia; para que Porto Velho avance cada vez mais como um município que gere qualidade de vida à população.

Fonte: Governo RO