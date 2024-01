Porto Velho comemora 109 anos de instalação e Governo contribui para transformações e desenvolvimento social

Neste dia 24 de janeiro, o município de Porto Velho celebra 109 anos de instalação, marcados por avanços significativos e o Governo de Rondônia tem impulsionado o desenvolvimento sustentável do município. Diversas iniciativas têm ajudado a transformar a realidade da cidade, destacando-se ações que fortalecem a agricultura, regularizam terras urbanas, oferecem opções de alimentação acessível e promovem cultura e lazer.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Um ponto relevante nas ações governamentais é o avanço da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S), em Porto Velho. O Governo concluiu as etapas de georreferenciamento, cadastro físico e social, e está elaborando o Projeto de Regularização Fundiária (PRF). Cerca de 22 mil lotes estão previstos para registro em 2024, abrangendo 17 bairros da Capital. Foram concluídas as etapas em seis bairros e tiveram projetos protocolados na Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur).

REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Além disso, o Ecoparque Pirarucu, no Bairro Novo Horizonte, foi reformado e entregue à comunidade da zona Sul da Capital. Com renovação elétrica, novas quadras, brinquedos infantis, bancos e iluminação adequada, o espaço proporciona mais opções de lazer e prática esportiva aos moradores dos bairros vizinhos.

Outro ponto que está recebendo revitalização, é o Espaço Alternativo. O projeto contempla a reforma da locomotiva, canteiros, quiosques e toda estrutura do complexo, além da construção do estacionamento com capacidade para mais de 2 mil veículos.

RESTAURANTE POPULAR

A zona Leste de Porto Velho ganhou um espaço para alimentação acessível com a conclusão da reforma e ampliação do Restaurante Popular, agora chamado de Restaurante Prato Fácil. Com investimento de mais de R$ 1,5 milhão do Governo de Rondônia, o estabelecimento oferece refeições por apenas R$ 2, das 11h às 15h, de segunda a sexta-feira, contribuindo ao acesso à alimentação de qualidade para os portovelhenses.

AGRICULTURA FAMILIAR

O calcário, insumo essencial para aumentar a produtividade do solo, tornou-se uma ferramenta crucial para impulsionar a agricultura do Setor Chacareiro, na zona Leste de Porto Velho. Em dezembro de 2023, produtores rurais receberam mais de 100 toneladas de calcário, insumo essencial para aumentar a produtividade do solo, do Governo de Rondônia, com o objetivo de impulsionar a agricultura do Setor Chacareiro na zona Leste de Porto Velho. Com capacitação e suporte técnico, os agricultores aplicam o calcário, visando colher resultados expressivos na próxima safra. O apoio faz parte do compromisso estadual em fortalecer a agricultura familiar, especialmente na produção de hortaliças, mandioca e pomares frutíferos.

CULTURA E LAZER PARA A POPULAÇÃO

O Memorial Rondon em Porto Velho proporciona uma experiência enriquecedora sobre a história e cultura da Capital. O complexo, mantido pelo Governo de Rondônia, oportuniza ao visitante conhecer a trajetória de um dos maiores desbravadores do Brasil, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon; saber mais sobre a cultura indígena e momentos históricos do Estado.

O Governo de Rondônia também proporciona uma oportunidade de cultura e lazer à população com o Museu da Memória Rondoniense (Mero), que conta com diversas programações, entre elas; o evento Domingo no Museu, que incluiu piquenique, cinema, atividades recreativas e literárias, fortalecendo o convívio social e oferecendo uma experiência cultural em um ambiente organizado e acessível.

Por meio dessas e de outras ações, o Governo de Rondônia segue com o seu compromisso de contribuir para a construção de um futuro de desenvolvimento e qualidade de vida para todos os cidadãos portovelhenses.

Fonte: Governo RO