Porto Velho divulga calendário com feriados e pontos facultativos para 2023

Mostra reuniu trabalhos de crianças atípicas, com pinturas em tela e colagens

Entre estudantes e expositores de artes, assim aconteceu uma noite especial para 72 alunos da Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal Antônio Ferreira, que participaram da I Mostra de Artes realizada na Casa de Cultura Ivan Marrocos na última terça-feira (1º)

A mostra reuniu trabalhos de crianças atípicas, produções como pinturas em tela e colagens diversas. Gustavo, de 9 anos, tem Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e apresentou seu trabalho, deixando a família toda orgulhosa.

“Eu sou suspeita pra falar, ele tem uma dificuldade grande, mas ele ama a escola, afinal a equipe é preparada, são excelentes profissionais. Ele ficou todo empolgado quando soube que iria participar da mostra, ele ama esses desafios”, destacou Ana Paula Ladaga, mãe do menino que está no 4° ano do ensino fundamental, mas que frequenta a escola desde o 1° ano.

REFERÊNCIA

A Escola Antônio Ferreira da Silva é referência no atendimento a crianças com limitações físicas e cognitivas. A sala de recursos funciona no horário oposto ao ensino regular, com atividades de interação social que trabalham também o desenvolvimento pedagógico.

A maior parte das crianças atendidas tem Transtorno do Espectro Autista, TDAH ou Síndrome de Down. “Nosso objetivo com a primeira edição da mostra foi de valorizar as nossas crianças, são muitos projetos realizados na escola e hoje resolvemos prestigiar especialmente as crianças atípicas. Elas ficaram muito satisfeitas, muito animadas em saber que participariam da mostra”, celebrou Andreia Valéria, diretora da escola.

A pequena Ana Vitória teve uma participação especial, se apresentou cantando na mostra. A mãe da menina de 7 anos, com Transtorno do Déficit de Atenção, garante que os resultados da sala de recursos são altamente positivos.

“É o terceiro ano dela na escola. Esse ano ela passou a fazer parte da sala de recursos, e é o que ela mais espera durante a semana. Ajuda no desenvolvimento social, coordenação motora, entre outros benefícios. Quando ela soube da mostra, que iria cantar, ficou muito feliz”, comemorou Eliana Costa.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO