Prefeito Hildon Chaves recebeu a premiação da direção da Caixa Econômica Federal em Rondônia

Porto Velho é o primeiro município da região Norte a receber o Selo Caixa Gestão Sustentável, uma iniciativa criada pela Caixa Econômica Federal para premiar a aplicação de boas práticas de governança e responsabilidade socioambiental na gestão pública. Na manhã desta quinta-feira (18), o prefeito Hildon Chaves recebeu a placa e o certificado da direção da Caixa Econômica em Rondônia.

“É com muita alegria que recebemos essa honraria, pois somos o primeiro município da região Norte a assegurar esse importante Selo Caixa Gestão Sustentável, que é o reconhecimento de que Porto Velho adota boas práticas de gestão e de governança, com sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Comprova que estamos no caminho certo e que a capital se consolida como uma referência na região”, destacou o prefeito.

O superintendente da Caixa em Rondônia, Dione Wesley, a superintendente de Governo, Marta Helena, o superintendente de Habitação, Wellington Amaral, o coordenador de Habitação, Ricardo Gusmão, a gerente de Governo, Rosane Gomes, e o coordenador de Governo, Franklin Brito, fizeram a entrega do Selo Caixa Gestão Sustentável. O secretário-adjunto da Secretaria Geral de Governo (SGG), Devanildo Santana, também participou do encontro.

“Porto Velho tem se destacado com avanços na gestão pública, que têm trazido resultados com impacto positivo para a população. A Caixa é uma parceira dos municípios brasileiros e teve a iniciativa de criar esse Selo, em reconhecimento às boas práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental e ficamos felizes que a nossa capital Porto Velho seja o primeiro município da região Norte contemplado com essa premiação”, disse Dione Wesley.

Hildon Chaves aproveitou o encontro para tratar de mais investimentos para a capital, com destaque para novos empreendimentos habitacionais populares, com recursos já disponibilizados pela Caixa Econômica. “Em breve, teremos novidades e o montante de investimentos é considerável, gerando emprego na construção civil e moradia digna para mais famílias porto-velhenses”.

