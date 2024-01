Porto Velho inaugura mais um posto de combustível com bandeira Atem

A cidade de Porto Velho, em Rondônia, inaugura nesta quinta-feira (11) mais um posto de combustível com bandeira Atem, na avenida Guaporé, 5895, no bairro Agenor de Carvalho.

Com três bombas sêxtuplas para gasolina comum, aditivada, álcool e S10, e uma loja de conveniência, o novo posto ganhou o nome das proprietárias, as irmãs Margarete e Mirian: Posto M M Kuriyama.

Com mais de 20 anos de experiência no segmento de postos de combustíveis, as irmãs Kuriyama apostam em mais um posto em uma localização privilegiada em Porto Velho com bastante movimento de veículos. Já é o quarto posto de bandeira Atem que elas administram. Elas destacam o treinamento dos colaboradores do posto que estão preparados para atender com qualidade todos os clientes.

A Distribuidora Atem atua como revendedora para postos de abastecimento de combustíveis, levando qualidade aos interessados em administrá-los. Para ser revendedor, o proprietário do posto interessado em usar a bandeira Atem deve seguir um padrão com estrutura moderna para atender aos clientes com conforto e segurança. As equipes também devem ser treinadas para sempre atender bem, além de seguirem todas as exigências da legislação nacional relativa a combustíveis, garantindo qualidade dos combustíveis e segurança na hora de abastecer.

Sobre a Atem – O Grupo Atem, com 28 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras. O Grupo está presente em 13 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 350 postos franqueados, 7 bases de distribuição ativa, 2 bases em construção e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis por ano.