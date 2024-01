Nenhum município de Rondônia será contemplado com o imunizante, destinado para regiões com alto índice de casos e transmissão da doença

O Ministério da Saúde (MS) publicou a lista dos municípios selecionados para receber a vacina contra a dengue, Porto Velho não será contemplado. Os critérios do MS para a seleção levam em consideração três pontos, sendo municípios de grande porte, com alta transmissão de dengue e com maior predominância do sorotipo DENV-2.

Porto Velho apresenta redução no número de casos. De acordo com dados do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), de janeiro até dezembro de 2023 foram confirmados 1.093 casos de dengue, enquanto no mesmo período de 2022 foram 1.963 casos da doença. Em 2023, a capital contabilizou dois óbitos por dengue.

Nenhum município de Rondônia foi selecionado para receber o imunizante contra a dengue. Na região Norte, cidades do Acre, Roraima e Amazonas receberão a vacina. A definição de um público-alvo e regiões prioritárias para a imunização foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina. Para 2025, o Ministério da Saúde já contratou 9 milhões de doses.

