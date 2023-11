Porto Velho, Pimenta Bueno e Ariquemes ocupam o pódio na final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia

Rondônia tem se destacado, nacional e internacionalmente, quando o assunto é sobre conquistas na cacauicultura. O Estado é representado por quatro produtores de cacau na final do 5º Concurso Nacional de Cacau Especial – Sustentabilidade e Qualidade. A premiação acontece na sexta-feira (24), em Ilhéus, na Bahia. Os finalistas na categoria Blend (mistura) são Geraldo Lopes da Silva, de Cabixi; Robson Tomaz de Castro Calandrelli, de Nova União e Deoclides Pires da Silva, de Jaru. Já na categoria Varietal, os finalistas são André Luiz Vicente, de Nova União; e novamente Deoclides Pires da Silva, de Jaru.

Morador do município de Nova União, Robson Tomaz de Castro Calandrelli expressou sua satisfação por estar participando da final de um concurso nacional. Além disso, afirmou que é gratificante ter a oportunidade de conhecer outras propriedades que são referências na produção de cacau na Bahia. Calandrelli enfatizou a importância do apoio técnico que recebeu para o cultivo de sua lavoura de cacau, e mencionou que ter acesso a esses conhecimentos foi fundamental para o sucesso na área.

Como resultado de sua dedicação e trabalho árduo, Calandrelli se sente honrado em poder representar o Estado na competição nacional. Isso demonstra o reconhecimento do trabalho e a qualidade de sua produção. Além disso, ao participar desse evento, tem a oportunidade de interagir e trocar experiências com outros produtores de cacau, ampliando seu conhecimento e fortalecendo o setor cacaueiro no estado da Bahia.

Na fase classificatória, 98 amostras foram inscritas. Os produtores de Rondônia ficaram entre as 20 melhores amostras e 10, na grande final. O governador Marcos Rocha parabenizou os finalistas e salientou que, “é motivo de orgulho ver que nossos produtores estão qualificando suas produções e colocando o Estado no topo da cadeia produtiva”. O Governo tem investido em concursos de qualidade, a exemplo do Concacau; com distribuição de mudas de qualidade, assistência técnica, transporte e distribuição de calcário para melhoria dos solos.

As ações são realizadas por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), da Entidade Autárquica Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, e de outros agentes estaduais. Para o 3º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (Concacau), técnicos da Seagri fizeram visitas nas propriedades para garantir a qualidade das amêndoas. Foram premiados os melhores, escolhidos pelo concurso, com apoio do Estado.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo explicou que, “o objetivo do concurso é o reconhecimento dos esforços dos produtores na busca pela qualidade do cacau. Esses concursos internos têm provado que estamos investindo de modo correto nas pequenas propriedades”, explicou.

Fonte: Governo RO