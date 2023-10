Porto Velho: Roberta Miranda está confirmada com a turnê #aRainhataOn em 18 de novembro

A artista retorna a Rondônia com um show em homenagem às mulheres, na Talismã 21.

O aguardado retorno da icônica cantora Roberta Miranda a Porto Velho, após uma ausência de 15 anos, está confirmado. A artista estará presente na cidade com a turnê #aRainhataOn, em um evento realizado pela IR Produções e Eventos, que acontecerá no dia 18 de novembro, na casa de shows Talismã 21, com a abertura dos portões às 21h.

Com um estilo inconfundível e um compromisso eterno com a qualidade em cada nota que entoa, Roberta Miranda traz uma história de vida marcada por desafios e superações que se transformaram em conquistas notáveis. Desde a década de 80, ela tem quebrado barreiras e vivenciado preconceitos, porém consolidando-se como uma verdadeira vencedora.

Este exemplo de mulher e cantora é a nova aposta de atração musical para Rondônia. A empresa IR Produções e Eventos, com mais de 10 anos de experiência no setor, traz a turnê da artista que começou no primeiro semestre deste ano nos Estados Unidos, #aRainhataOn, com a promessa de surpreender o público.

“Neste novo espetáculo, a artista transcende o gênero sertanejo ao prestar homenagem a mulheres icônicas da música, interpretando canções de Marisa Monte, Rita Lee e Marina Lima. Claro, os maiores sucessos de Roberta Miranda e os clássicos imortais da música sertaneja também fazem parte do repertório, garantindo uma noite memorável”, informou a organização.

A IR Produções e Eventos ainda ressalta que a apresentação também presta homenagem a Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo, cantando as músicas “De Quem é a Culpa?” e “Chalana”, que foi tema da novela “Pantanal”, da TV Globo.

BONDE SERTANEJO E OUTRAS CONVIDADAS

Quem for participar deste grande show terá a oportunidade também de curtir o som da banda Bonde Sertanejo, que se apresenta como convidado no palco. Para completar o evento em Porto Velho, ainda subirá ao palco outras convidadas locais, sendo Marla Souza, a dupla Lívia & Thainara e DJ Rayane Brasil.

INGRESSOS

Os ingressos promocionais já estão à venda, pela plataforma Usina do Ingresso (online) e na Loja ST Eventos, no Porto Velho Shopping (presencial), com preços variando de R$ 49,99 a R$ 2.499,00 (+ taxas). Os setores Mesas – 4 lugares (A Rainha Tá On), Vip (Meu Dengo), Camarote Individual (São Tantas Coisas), Camarote Empresarial – 10 lugares (Pimenta Malagueta) e Privilegie – Open Bar e Food (A Majestade, o Sabiá).

SOBRE A ARTISTA

Com mais de 37 anos de carreira, Roberta Miranda é uma artista completa, atuando como cantora, compositora, multi-instrumentista, escultora e pintora, sendo considerada uma das vozes mais proeminentes da música nacional em todos os tempos. Recebendo o título de “Rainha Sertaneja” de seu fiel público, ela já vendeu mais de 28 milhões de discos, sendo a primeira artista a ultrapassar a marca de 1.750.000 cópias vendidas em seu álbum de estreia, conquistando diversos outros destaques ao longo de sua carreira. Entre seus maiores sucessos estão canções como “Meu Dengo,” “Chuva de Amor,” “São Tantas Coisas,” “Vá Com Deus,” “Esperança,” “Rei dos Reis,” “Marcas,” “Faz Amor Comigo,” “Tudo em Você me Atrai,” “Sol da Minha Vida,” “Vem Pra Mim,” “Mistério,” “Um Minuto a Mais,” “24 Horas Por Segundo,” e “Minha Vida é Você.”

SERVIÇO:

Roberta Miranda – Turnê #aRainhataOn

Data: 18/11/2023 (sábado)

Local: Talismã 21

Horário: 21h (abertura dos portões)

Setores: Mesas, Vip, Camarote Individual, Camarote Empresarial e Privilegie

Vendas: www.usinadoingresso.com.br (https://usinadoingresso.com.br/#/evento/9541/roberta-miranda-a-rainha-ta-on-e-convidado-bonde-sertanejo)