108 ANOS – Bairros de Porto Velho ganham desenvolvimento com o processo de regularização

Inscrições podem ser realizadas até o dia 1º de novembro

A Prefeitura de Porto Velho lançou edital de seleção pública para o preenchimento de vagas de médicos residentes em Obstetrícia e Ginecologia da Maternidade Municipal Mãe Esperança (MME) para 2023. Quatro vagas estão sendo disponibilizadas.

Conforme a comissão organizadora do processo seletivo, as inscrições podem ser realizadas até o dia 1º de novembro deste ano (2022), nos sites www.acm.org.br e www.amms.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 350. A formação tem duração de três anos.

A convocação para matrícula dos candidatos aprovados será feita através do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Porto Velho e no portal www.portovelho.ro.gov.br, no Mural de Informação da Coreme/MMME ou através do e-mail fornecido pelo candidato no ato da inscrição, no dia 5 de Janeiro de 2023.

PROGRAMA

Reconhecendo a importância desses profissionais para garantir toda tranquilidade que as mulheres precisam no momento do parto, desde 2012 a Prefeitura de Porto Velho tem formado novos especialistas em Obstetrícia e Ginecologia por meio do Programa de Residência Médica da Maternidade Mãe Esperança. O programa já formou oito turmas, totalizando 25 novos especialistas. Confira o edital aqui.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO