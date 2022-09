108 ANOS – Mais de 30 mil pontos de luz já foram acionados pela Prefeitura de Porto Velho em 2022

Ações foram realizadas na capital, distritos e comunidades rurais

Apesar dos ataques de vândalos que frequentemente furtam os cabos de energia elétrica, Porto Velho continua bem iluminada, proporcionando mais segurança para os munícipes. No período de 1º de janeiro a 19 de setembro deste ano, mais de 30 mil pontos de iluminação pública foram acionados pela Prefeitura.

O intenso trabalho realizado pelas equipes da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) atendeu a capital rondoniense, os distritos e vilas rurais. Somente no distrito sede (capital), mais de 80 bairros recebem os serviços de manutenção, substituição, revitalização e implantação (braços metálico, luminárias, lâmpadas, relés e reator novos).

Morador e comerciante da avenida Rio de Janeiro, bairro Socialista, Valdir Alves Dias afirma se sentir mais seguro com o bairro iluminado. “A claridade é tudo, para o cidadão de bem o claro é bom, assim você vê de longe o que está acontecendo, agora se é escuro qualquer um se esconde”, comentou o comerciante sobre os benefícios do serviço que proporciona mais segurança para a comunidade.

Usuária das tecnologias, Mabelaine aprender um jeitinho fácil de acionar a Emdur no Jardim Santana sempre que precisa. Como o comércio dela fica aberto até as 23h, sempre que necessário ela solicita

atendimento via aplicativo. “Quando algum ponto não está funcionando eu mando mensagem no aplicativo da Emdur e eles vem arrumar. Eu entro no aplicativo, mando a solicitação com foto e eles atendem. A iluminação melhora muita coisa, ainda mais pra gente que trabalha com venda. Então quando apagada, eu já mando mensagem”, destacou a comerciante.

Além de atender a diversas demandas solicitadas pela população, por vereadores e também por meio de levantamentos realizados pela própria Emdur, os programas implantados na gestão do prefeito Hildon Chaves continuam recebendo atenção. “Na gestão do prefeito Hildon Chaves a cidade saiu de 23 mil pontos de iluminação para 100 mil pontos. Foi um avanço gigantesco. Também saímos daquelas luzes fraquinhas, amarelas, para lâmpadas mais fortes, mais eficientes, claras, brancas. E chegou o momento em que estamos substituindo essas lâmpadas por LED, que proporcionam mais economicidade e mais luminosidade”, afirmou o presidente da Emdur, Gustavo Beltrame.

PROLUZ

Esse programa consiste em levar iluminação pública para os aglomerados de casas com características urbanas (pequenas vilas) nas áreas rurais de Porto Velho. O foco principal é garantir mais segurança e

melhorar a locomoção das pessoas no período noturno. “Nesses primeiros meses de 2022, já foram acionados 1.490 pontos de luz nessas localidades”, acrescentou.

Foram beneficiadas com o ProLuz as comunidade São Sebastião, Ramal Três Piquiás, Setor Chacareiro, Ramal Bom Jesus, Água Azul, Terra Prometida, Ramal Traíra, Ramal Mina Linda, Km 13,5, Agro Verde (BR 364), Km 17, Vila Codaron, Estrada da Areia Branca (Casa Avião), Nova Aliança, Vila do Teotônio, Linha Progresso, Vila São João e Novo Engenho. A Emdur ainda atendeu o Ramal Nossa Senhora do Rosário, Gleba Rio Das Garças, Vila Petrópolis, Vila Jirau, Vila Dnit, Boca do Jamari, Bom Será, Brasileira, Colônia Viçosa, São Sebastião, Vila da Penha, Bacia Leiteira, Ramal Nossa Senhora do Rosário, Vila Cassupá, Km 22, Terra Prometida Km 5,5 BR 319, Estrada da Areia Branca (Rua Z) e Vila Veneza.

PROLED

O Programa de Eficiência Energética da Prefeitura de Porto Velho (PROLED), visa a substituição das lâmpadas de vapor de sódio (amarela) e vapor metálico (branca) por luminárias de LED, que garantem

mais eficiência e economia. “Até o momento, o programa contemplou as avenidas José Amador dos Reis, Lauro Sodré, Farquhar, Calama, Tiradentes, Jatuarana, Mamoré, Pinheiro Machado, Presidente Dutra, ruas Abunã, Cipriano Gurgel e Venezuela, somando 929 substituições em 2021 e 2022”, comentou Beltrame.

PRÓ DISTRITO

O foco desse programa é a manutenção constante e adição de novos pontos de luz no sistema de iluminação pública nos distritos de Porto Velho. Nesse caso, assim como acontece na capital, as equipes também revitalizam a iluminação das praças e campos de futebol.

Já foram atendidas solicitações em Rio Pardo, Nova Mutum, Nova Califórnia, Extrema, União Bandeirantes, Abunã, Jaci-Paraná, Fortaleza do Abunã, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã,totalizando 2.830 pontos de iluminação.

“O prefeito Hildon Chaves orientou que os moradores dos distritos tenham o mesmo atendimento dado aos munícipes da capital. Desta forma, o mesmo material utilizado no distrito sede é enviado aos demais, bem como o serviço a substituição de materiais inservíveis”, destacou.

DESAFIO

O maior desafio da gestão, de acordo com o presidente da Emdur, é manter os pontos de luz acesos por muito tempo, devido aos constantes casos de vandalismo que resultam em furtos da fiação e danos

diversos no sistema de iluminação da cidade, fato que tem causado sérios prejuízos, além das chuvas que causam danos à rede elétrica. “Consertar esses estragos atrasam as demandas da empresa”,

lamentou Beltrame.

Disse ainda que os eletricistas são protegidos pela Norma Regulamentadora (NR) n° 10, que trata sobre a interrupção das atividades que envolvem eletricidade quando estiver chovendo.

DESTAQUES 2022

*Entrega da praça do Conjunto 22 de Dezembro em agosto deste ano

*Início das obras do Ecoparque Mocambo

*Implantação da iluminação de LED na rua Venezuela

*Implantação da iluminação de LED na Av. Tiradentes

*Ciclovia da Av. Tiradentes

Texto: Augusto Soares/ Assessoria Emdur

Foto: SMC/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO