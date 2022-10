108 ANOS – Modalidade de licitação adotada por Porto Velho tem garantido obras mais rápidas e econômicas à população

Equilíbrio financeiro do município tem atraído empresas de todo o país

Em 108 anos de história, Porto Velho viu, nos últimos anos, um avanço na entrega de serviços e obras públicas esperados há muito tempo por parte da população. Obras como asfaltamento e rede de drenagem, por exemplo, foram entregues em tempo hábil graças a uma modalidade de licitação mais ágil e econômica.

“Entre as modalidades de licitação a mais adotada pela Prefeitura tem sido o pregão eletrônico que visa ser uma modalidade mais célere, transparente e que permite a concorrência por empresas de todo o país, gerando assim uma maior economia”, explica o superintendente municipal de licitações, Guilherme Jaquini.

Atualmente, a Superintendência Municipal de Licitação (SML) possui seis pregoeiros com suas respectivas equipes de apoio, responsáveis por conduzir todo o processo.

“O objetivo da atual gestão é que o pregão eletrônico permita a contratação de empresas sérias que se comprometam com o início e a entrega de produtos e serviços importantes à população”, afirma Guilherme Jaquini.

ECONOMIA

De janeiro a agosto de 2022, cerca de R$ 150 milhões já foram licitados em pregões eletrônicos. “Isso é um número bem significativo para os oito primeiros meses do ano e temos, ainda, outras licitações em curso para chegarmos em um valor mais expressivo”, explica.

Com a modalidade transparente e aberta a empresas de todo o país, o município tem alcançado uma economia significativa com os pregões eletrônicos. A economia estimada pela SML é de aproximadamente 25% entre o valor estimado e o valor contratado no final, permitindo que o município possa alocar mais recursos públicos em outras áreas.

“O equilíbrio econômico-financeiro da Prefeitura hoje é um atrativo para que as empresas venham, cada vez, participar de licitações. Se mais empresas concorrerem o preço final tende a ser menor”, finaliza o superintendente municipal de Licitações.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO