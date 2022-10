12 DE OUTUBRO – Serviços essenciais serão mantidos no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Ônibus funcionarão com escala de frota idêntica à dos domingos

Em virtude do feriado nacional em homenagem ao Dia de Nossa Senhora de Aparecida, Padroeira do Brasil, nesta quarta-feira (12), apenas as repartições públicas municipais que executam serviços essenciais funcionarão com turnos de servidores plantonistas. Com isso, a Prefeitura garante que as ações não sofram descontinuidade.

As repartições que vão atender com revezamento de equipes plantonistas no feriado, conforme o Decreto 17.867, de 23 de dezembro de 2021, são as seguintes: Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb), que cuida da limpeza da cidade; Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), responsável pela drenagem, asfalto e tapa-buracos; Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), que faz a inspeção animal; e a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), responsável pela fiscalização e segurança no trânsito.

ÔNIBUS

Durante o feriado, o transporte coletivo em Porto Velho funcionará com a frota idêntica a dos domingos. Os usuários do serviço poderão consultar e acompanhar os itinerários no site da empresa ou no site da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

