2 DE NOVEMBRO – Porto Velho realiza cadastro de ambulantes para atuarem no Dia dos Finados

Prazo para cadastramento segue até o dia 28 de outubro

A Prefeitura de Porto Velho iniciou o cadastro de profissionais ambulantes para atuarem no feriado do Dia de Finados, que acontece em 2 de novembro. A expectativa da administração municipal é que cerca de 70 ambulantes façam o cadastro até o dia 28 de outubro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) , o profissional que se interessar em fazer o cadastro deve ir ao Departamento de Postura Urbanas da Semusb, localizado na rua Aparício Moraes, 3186, bairro Industrial, para solicitar o Licenciamento Eventual. Para o licenciamento, é necessário apresentar os documentos pessoais como RG e CPF, comprovante de endereço e carteira sanitária, para quem for vender alimentos. A emissão da carteira sanitária possui a taxa no valor de R$ 28,37.

Além disso, também é cobrada a taxa referente ao licenciamento que fica em torno de R$ 180,00. De acordo com a secretaria, o cadastramento de ambulantes ajuda os trabalhos de organização e fiscalização da pasta no dia do evento.

