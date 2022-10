AGROVILA RIO VERDE – Prefeitura e Conetur se unem em ações sociais e feira artesanal em prol do turismo de base comunitária

Evento celebra a integração dos membros do Conselho para o desenvolvimento do setor

No próximo sábado (8), das 8h às 14h, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), em parceria com Conselho Empresarial de Turismo do Estado de Rondônia (Conetur), realizará ações de atendimento social na Agrovila Rio Verde, e apoiará a comunidade na primeira edição da “Feira do Empório Cultural”.

A ideia é fomentar o turismo de base comunitária, a economia criativa e solidária, além de contribuir com o atendimento de demandas locais nas áreas de saúde, assistência, cultura, lazer e educação. As atividades propostas levam em consideração as necessidades que foram mapeadas por escutas e reuniões coletivas com os habitantes locais, resultando de um plano de ação integrado para o avanço econômico, turístico e social da região que tem como objetivo comum o bem-estar dos moradores e a prosperidade do investimento no lazer sustentável.

As ações realizadas na Agrovila Rio Verde são frutos da integração das instituições públicas e privadas que visam a promoção dos roteiros turísticos do estado no âmbito cultural, natural, gastronômico e o de contemplação, além do consequente desenvolvimento econômico da região.

A “Feira do Empório Cultural” apresentará os produtos da região para turistas e comunidades vizinhas, fortalecendo a identidade local e fomentando o empreendedorismo na região. Os visitantes poderão adquirir desde artesanatos em madeira – ponto forte da região, até queijos e outros alimentos comercializados pelos pequenos produtores da comunidade. Além da feira, todos os parceiros envolvidos promovem também no sábado (8) ações sociais para os moradores, cujas necessidades foram mapeadas por escutas e reuniões coletivas com a população local. Confira a programação do dia:

SAÚDE

LOCAL: CASA VERDE

Atendimentos de Enfermagem, testes rápidos (hepatite B e C, sífilis e HIV), atendimento médico, coleta de preventivo, orientações de saúde, palestra sobre saúde bucal e orientações de escovação e uso do fio dental e avaliação e orientação Nutricional

ASSISTÊNCIA

LOCAL: CASA DAS FLORES

Projeto Memória Ativa (para idosos), oficina de produção de vídeos para o Youtube: “Agrovila em vídeos”

ESPORTE E RECREAÇÃO

LOCAL: ÁREA ABERTA PRÓXIMA À ESCOLA

Atividades recreativas do Sesc Criança, com brincadeiras populares, torneios de futebol e voleibol, e corrida marotinha

CULTURA

LOCAL: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS

Cinema, contação de histórias, 3ª Exposição de Banners do artista Victor Macena, intitulado “O fabuloso mundo de Victor Macena”

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL

Workshop de dindin gourmet, atendimento de embelezamento: esmaltação

São parceiros dessa ação o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFPE, Semdestur, Sistema de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/RO, Governo do Estado de Rondônia, por meio da Setur, Associação Brasileira de Agências de Viagens de Rondônia (ABAV/RO), Associação de Jovens Empresários de Rondônia (AJE), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon), e Sistema OCB/SESCOOP Rondônia.

