ANIMAIS – Feira de Adoção Responsável de Cães e Gatos é adiada para 26 de novembro

Empresas tem até o dia 25 de novembro para apresentar documentação

A Prefeitura de Porto Velho lançou o Edital de Chamamento Público Nº 002/SEMTRAN/2022 para credenciamento de empresas especializadas com fornecimento de material e mão de obra para o desmonte e demolição completa, mais a limpeza do terreno da rodoviária da capital.

As empresas compatíveis e interessadas em participar do credenciamento deverão apresentar suas documentações até às 14 horas do dia 25 de novembro de 2022.

Todo o processo de credenciamento e definição da empresa que fará o serviço é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran). Confira o edital aqui.

Mais informações e esclarecimentos serão prestados no horário das 8h às 14h, na Semtran, localizada à avenida Amazonas nº 698, bairro Santa Bárbara, ou pelo telefone (69) 3901-3161 e e-mail [email protected]

NOVA RODOVIÁRIA

Uma nova rodoviária será construída no terreno onde funciona o terminal atual. O local terá 13 plataformas de embarque e desembarque, 26 boxes e agências para empresas, saguão de espera, sala VIP, praça de alimentação com 8 lanchonetes e 1 restaurante, 11 lojas, banheiros, fraldário, e áreas administrativas, sendo aproximadamente 8.900 m² de área construída.

Texto: SMC

Foto: Semtran

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO