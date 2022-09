ARRECADAÇÃO – Prazo para a declaração do ITR 2022 termina nesta sexta-feira (30)

Campanha é alusiva ao cuidado de animais domésticos e combate aos maus-tratos

Alunos da Escola Municipal Joaquim Vicente Rondon, na zona Sul de Porto Velho, participaram do encerramento da campanha Setembro Pet, promovida pela prefeitura, em alusão ao cuidado com animais domésticos e combate aos maus-tratos. Nesta quinta (29), os estudantes participaram de uma palestra sobre a importância de vacinas, informações sobre as principais doenças e orientações sobre cuidados necessários para o bem-estar animal, além de tirar dúvidas.

“Trabalhamos esse tema com crianças porque é a parte mais fácil da gente mudar uma cultura. O adulto, por já ter os convencimentos dele, pela forma que foi criado, é mais resistente a novas informações. Quando vamos em escolas para palestras assim, sempre ouvimos relatos das crianças e identificamos alguns casos de maus-tratos de animais. Por isso falamos sobre os canais de denúncias. As pessoas não conhecem o que precisam denunciar e isso gera esse aspecto de falta de aplicabilidade da lei, porque o poder público não consegue chegar a esses locais por falta de denúncia”, falou o palestrante e médico veterinário Bruno Sadeck.

A campanha Setembro Pet foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). De acordo com Bruno Sadeck, a campanha foi desenvolvida durante todo o mês, através de ações de panfletagem e palestras.

“É importante explicar para a população que a partir do momento que uma pessoa decide ter um animal, ela precisa cuidar com responsabilidade. Muitas vezes falta informação das vacinas, das doenças, de como cuidar, porque as pessoas acham que é só ter o animal e deixar lá na casa com água e comida, mas não. Ele precisa de vacinação, cuidados, um espaço adequado para se expressar da forma natural, abrigo para chuva e sol, vermífugo. O animal que lhe pertence é sua obrigação fornecer o bem-estar e saúde a ele. Por isso a gente entende que conversar com crianças é a maneira mais fácil de mudar o futuro”, finalizou.

