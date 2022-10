ASFALTO NOVO – Concluída pavimentação das ruas do bairro Socialista em Porto Velho

Ao todo foram 37 ruas contempladas com o asfalto

Há 31 anos o lanterneiro Edson Rodrigues chegava a Porto Velho. Foram muitas andanças, muitas histórias, até que ele por fim fincou raízes. O local escolhido foi o que é conhecido hoje como bairro Socialista. Ele conta que quando chegou à rua Rosa Pinto, havia só uma passagem estreita, carro não entrava e a lama era muita. Mas hoje a realidade é diferente com a chegada de asfalto.

“Sofremos muito aqui. Grande parte dos moradores é bem antiga, lembro bem dos perrengues que a gente viveu desde quando tudo era ainda precário e irregular. Até que conseguimos construir nossas casas, eu abri minha oficina e as coisas começaram a andar”, explica o lanterneiro.

Com tudo isso feito, uma das grandes expectativas era em torno da chegada do asfalto, e depois de 31 anos ele chegou. O anúncio foi feito em julho, e, agora, com tudo pavimentado, o clima é de alegria e satisfação. “O asfalto chegou. A gente meio que nem acredita. Eu estava na reunião quando foi anunciado que a obra chegaria. Lembro que nos reunimos na sexta-feira e na segunda-feira seguinte já estavam trabalhando nas ruas”, relembra Edson.

A obra é da Prefeitura de Porto Velho e foi executada pela Secretaria Municipal de Obras (Semob). Ao todo, foram aproximadamente 10,5 quilômetros de pavimentação em 37 ruas. “O anúncio inicial previa 29 ruas, mas conseguimos avaliar mais oito ruas e elas entraram na nossa programação. A Semob trabalha desta forma, o objetivo é levar o asfalto para a maior extensão possível dentro dos bairros”, explica o secretário da Semob, Diego Lage.

FRENTES DE TRABALHO

Além do trabalho de pavimentação no bairro Jardim Santana, em parceria com o Governo do Estado através do programa Tchau Poeira, a Secretaria de Obras do município também executa os serviços de recapeamento na rua da Beira e na Pau Ferro, zona Sul da capital.

No bairro Santa Bárbara as equipes trabalham no serviço de drenagem, limpeza e encascalhamento em parte do bairro Rosalina de Carvalho e o trabalho de manutenção com tapa buracos em ruas das zonas Leste e Norte.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO