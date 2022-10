ASSISTÊNCIA – Abertas inscrições para cursos presenciais de capacitação

Oferta de capacitação é uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e o Ifro

O Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM) da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), em parceria com Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) Porto Velho /zona Norte, abre inscrições para a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os cursos disponíveis são “Cuidados básicos com Idosos”, “Empreendedorismo: Mesa posta e etiqueta” e “Estratégias de vendas por mídias sociais e páginas de internet”.

As inscrições acontecem no DPPM, à avenida Pinheiro Machado, nº 1718, bairro São Cristóvão (ao lado da agência do Bradesco), das 09 às 13 horas. As vagas são limitadas e as inscrições se encerram no próximo dia 24 de outubro. O telefone para mais informações é o (69) 99258 8555.

REQUISITOS

Os requisitos para matrícula são: ser maior de 16 anos, possuir ensino fundamental II completo, apresentar RG (ou documento oficial com foto), CPF, comprovante de endereço, levar certificado, diploma, histórico escolar ou declaração escolar que comprove a conclusão da escolaridade devidamente assinada pela escola e sem pendências.

“A parceria entre a Prefeitura de Porto Velho com o Ifro para oferta de cursos de capacitação ou profissionalizantes, principalmente à população em situação de vulnerabilidade social, tem por objetivo preparar essa população para o mercado de trabalho visando proporcionar melhor qualidade de vida”, disse a diretora de Políticas Públicas para as Mulheres de Porto Velho, Gina Brito.

Texto: Adaides Batista

Fotos: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO