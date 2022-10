ASSISTÊNCIA – Atendimento do Creas tem novo endereço

Local atende quase 600 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, além de mais de 100 adultos

Um lugar atrativo e cheio de alegria, em que a música e a arte são fontes de inspiração e aprendizado para crianças e adolescentes desenvolverem as suas habilidades, criatividade, amizade e caráter. Esse lugar, que tem feito a diferença na vida de tantas pessoas, é o Centro de Arte e Cultura Escolar Francisco Lázaro dos Santos (Laio).

Localizado na rua Pau Ferro com Anari, no bairro Eldorado, zona Sul de Porto Velho, o espaço disponibiliza aulas de musicalização, danças (ballet), biojoias e artes visuais. Ali estudam 593 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, em turmas pela manhã e à tarde, além de 105 adultos no período noturno. Os cursos mais procurados são musicalização, com 362 alunos e ballet, com 269.

“A música e a arte como um todo são de suma importância para crianças e jovens. A música, por exemplo, trabalha o desenvolvimento integral da criança desde o ventre materno. Estudos comprovam que uma criança que tem acesso ou algum tipo de contato com a música ainda na gestação vai desenvolver melhor as suas atividades cerebrais”, destacou o diretor da Laio, Luiz Carlos de Souza.

Nesse processo, Souza enfatiza o desenvolvimento psicomotor da criança, mediante os movimentos que faz durante as aulas práticas com os instrumentos, as relações sócioafetivas por meio da interação com professores, colegas e apresentações nos recitais, bem como o fator cognitivo linguístico, já que aprendem palavras novas e o desenvolvimento da linguagem através dos corais infantis e dos cânticos.

Para a secretária municipal de Educação, Gláucia Negreiros, a arte, a música e a dança são atividades extracurriculares que reforçam e estimulam o aprendizado na escola, por isso que a maioria das vagas são direcionadas para alunos da rede municipal de ensino. “Faz parte do planejamento pedagógico. É um exercício excelente para desenvolver habilidades e competências diferenciadas, além de ser uma maneira de trabalhar capacidades sociais, emocionais e motoras”, completou.

CARÁTER

O diretor Luiz Carlos também afirma que a música e a arte têm o poder de auxiliar até mesmo no desenvolvimento do caráter de crianças e jovens. Isso acontece porque o processo de aprendizagem requer muita disciplina, treino, dedicação, além da frequência regular às aulas semanalmente.

“Ele vai sempre ter que respeitar o outro, porque quando toca em grupo o seu instrumento tem que respeitar os instrumentos dos demais. Trabalhamos também o respeito em sociedade durante a relação com os colegas. Na música todos têm que caminhar no mesmo ritmo e esse processo vai formando o seu caráter”, disse

AUTOESTIMA

Raoni Mariano Sales, instrutor que também trabalha no Centro de Arte e Cultura Escolar, ressaltou que a arte também é uma forma de manifestar emoções, alegrias e sentimentos, melhorando inclusive a autoestima das pessoas. No caso da música, isso ocorre através do som e do canto.

“A criança tem esse lado alegre dela e, através do instrumento, ela pode manifestar alegria, fica uma criança mais ativa, mais alegre e mais saudável no universo dela, que é importante para o seu crescimento”, completou.

INCLUSÃO

Para Quétila Batista Teixeira, que atualmente trabalha na Gerência de Educação Especial (educação inclusiva) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e que tem um filho estudando no Laio, a arte promove o desenvolvimento integral.

“A arte tem o poder de desenvolver o indivíduo na sua integralidade, então ela é muito importante para o desenvolvimento das crianças, especialmente para as que têm algum tipo de deficiência, porque ela vai ajudá-las a atingir determinados campos que muitas vezes sem esses instrumentos a gente não conseguiria atingir”, pontuou.

Disse ainda que, a partir da arte, “a gente consegue trabalhar muitos aspectos que vão ajudar tanto na questão cognitiva, motora e física desses indivíduos, fazendo com que eles desenvolvam as suas potencialidades”.

Professora da rede estadual de ensino, Josidóres do Nascimento tem dois filhos matriculados no Centro de Arte e Cultura Laio. Um deles é o André Nascimento, que tem 8 anos de idade. Ele faz aulas de musicalização infantil e quer ser baterista.

“Estudar música é muito legal porque é relaxante, é um hobby e também ajuda no desenvolvimento deles, na concentração e coordenação motora. De um modo geral, faz muito bem e eles se divertem, principalmente o André”, afirmou a mãe, acrescentando que eles estão alcançando conhecimento e ao mesmo tempo se desenvolvendo como pessoas.

