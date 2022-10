ASSISTÊNCIA – Prefeitura de Porto Velho firma parceria com o Instituto Astra no projeto Máscara+Renda

Passeio foi alusivo ao Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12

A quarta-feira foi diferente para os alunos da Escola Municipal de Educação Infantil São Luiz Gonzaga, localizada no bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho. Os pequenos deixaram a sala de aula e foram levados, na companhia da diretora, vice-diretora e professoras, para uma sessão de cinema no Cine Veneza, no Centro da cidade.

A atividade diferenciada, que aconteceu tanto com as turmas da manhã quanto da tarde, faz parte das comemorações do Dia das Crianças, celebrado no próximo dia 12. No total, 127 crianças com idade de 3 a 4 anos participaram da sessão de cinema do filme Minions.

Segundo a diretora da instituição, Sueli Gomes, a proposta foi bem aceita pelos pais, que se uniram com a escola para promover o dia especial, com direito a pipoca e transporte da escola até o cinema. “Já existe no nosso calendário a semana da criança, então entramos em contato com os pais e organizamos tudo. As crianças adoram os personagens de animação infantil do cinema e os pais nem sempre tem esse tempo de levá-las, então surgiu essa oportunidade”, detalhou a gestora escolar.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Gleidson Mendes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO